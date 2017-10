Krenite u uzbudljivu avanturu u Velikoj dolini

Animirani serijal "Zemlja daleke prošlosti" došao je 1994. do drugog nastavka koji je osvojio svu djecu svijeta.

Nakon što su dinosauri biljojedi u Velikoj dolini pronašli sigurno životno utočište, mladi dinosaur Mala Šapa i njegovi najbolji prijatelji Sara, Čičko, Ducky i Petrica uživaju u međusobnom druženju i ljubavi svojih najbližih. No, mali dinosauri ne žele da se odrasli prema njima ponašaju kao prema nemoćnoj djeci te odluče preko živog pijeska napustiti Veliku dolinu i ondje nadmudriti kradljivce jaja Lupka i Gluka. Mala Šapa i prijatelji to doista i uspiju ne sluteći da je u jednom od jaja dinosaur mesojed koji bi mogao ugroziti cijelu Veliku dolinu...

Šest godina nakon uspjeha dugometražnog animiranog filma "Zemlja daleke prošlosti" snimljen je nastavak. Redatelj Roy Allen Smith, nominiran za Emmy za animiranu seriju "Ren & Stimpy Show", nastavio je tamo gdje je Bluth stao opisavši što se dogodilo s mladim dinosaurom Malom Šapom i njegovim prijateljima nakon dolaska u rajsku Veliku dolinu. Intrigantne postavke o prijateljstvu koje se sklapa unatoč razlikama i o prirodi od koje se ne može pobjeći, zaživjele su u Smithovu dopadljivom filmu ostvarivši svoj prvotni cilj, a to je zabaviti najmlađe gledatelje i ponuditi im poneku životnu mudrost.

Iako je redatelj ponovio Bluthov prepoznatljivi crtež budno pazeći da ne odstupi od njegove razigrane animacije, film nije puko prepisivanje, već solidan doprinos serijalu čiji se nastavci snimaju sve do danas.

U američkoj sinkronizaciji glas je Maloj Šapi posudio glumac Scott McAfee, poznat iz serije "Home Free", dok je od originalne postave angažman ponovila jedino glumica Candace Hutson posudivši glas liku Sare. Pjesme u nastavku ("Peaceful Walley", "Eggs", "You Are One Of Us Now") izvodi skupina The Roches, a redatelj Roy Allen Smith istog se posla prihvatio i u sljedeća dva dijela priče Vrijeme velikog davanja i Putovanje kroz Zemlju magle.

