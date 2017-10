Terry Kinney iz serije “Oz” oduševio čitatelje šaljivim odgovorima

Glumac, široj javnosti poznat po ulozi Tima McManusa iz dramske serije “Oz”, imao je značajnije uloge i u serijama Mentalist i Dobra žena.

Nakon serije “Oz” glumac je nastavio graditi karijeru u novoj seriji “Good Behavior”, koja je počela s emitiranjem prošle godine, a s obzirom na to da je u tijeku snimanje druge sezone, glumac je našao vremena i za jedan američki portal odgovorio na nekoliko pitanja te oduševio šaljivim odgovorima.

Donosimo najzanimljivija pitanja i odgovore, koji će vam otkriti i zanimljive detalje iz života ovog slavnog glumca.

1. Ulazite u kafić. Što naručujete od konobara?

Bijelo suho vino, mineralnu vodu i pomfrit.

2. Koja vam je najdraža osoba koju pratite na Twitteru ili Instagramu?

Obožavam trolati Donalda Trumpa kako bih mučio sam sebe.

3. Koja je najslušanija pjesma na vašem mobitelu?

Weird Fishes/Arpeggi, grupe Radiohead.

4. Psi ili mačke?

Psi. Mačke su za mene preudaljene životinje.

5. Najbolji koncert u životu?

Ima ih zaista puno. Volim slušati grupe Radiohead, Other Lives, Jethro Tull i Wilco.

6. Koju knjigu biste poklonili nekome?

Imam dvije najdraže, i to: “The Trowback Special” od Chrisa Bacheldera i “Sound and the Fury” od Faulknera.

7. Imate jedan cijeli dan slobodan i možete raditi što god želite. Što bi to bilo?

Plivanje u Mediteranu.

8. Prva celebrity zvijezda u koju ste se zaljubili je…?

Elizabeth Montgomery.

Terryja Kinneya pratite u ulozi šefa zatvorskog odjela, svaki dan u vrhunskoj dramskoj seriji “Oz” na RTL Crimeu u 19:45.