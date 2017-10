Dvije glumačke legende iz serije M*A*S*H posjetile su Toledo

Alan Alda i Jamie Farr gostovali su na događaju "Authors! Authors!" i s publikom podijelili doživljalje i iskustva, kako iz glumačkog, tako i iz privatnog života.

Prije 45 godina spojila ih je antiratna serija M*A*S*H: Alan se našao u ulozi Hawkeyeja Piercea, a Jamie je utjelovio Maxa Klingera. Serija je završila s emitiranjem 1983. godine i svatko od njih krenuo je svojim putem.

Alan se posvetio glumi, pisanju i produciranju, a Jamie je pored glume bio i radijski voditelj te, isto kao i Alan, pisac. S obzirom na to da se Alan i Jamie nalaze u 80-im godinama života, nije ni čudo što su rado viđeni gosti na raznim predavanjima jer njihovi životi su zaista impresivna priča.

Mjesec listopad rezerviran je za Stranahan kazalište, gdje su ove glumačke legende sudjelovale u spomenutom eventu. Prvi je gostovao Alan, koji se predstavio publici promovirajući novu knjigu "If I Understood You, Would I Have This Look On My Face?".

Dva dana nakon njega na događaju "Evening with Jamie Farr", glumac je govorio o svom iskustvu, ali i s oduševljenjem odgovarao na pitanja publike. Legendarni dvojac gledajte u seriji M*A*S*H na RTL Kockici od ponedjeljka do petka u 21:35.