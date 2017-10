Sandra Bullock i Melissa McCarthy dobitna su kombinacija!

One to rade jednako dobro kao njihovi kolege.

Sarah Ashburn (Sandra Bullock) ambiciozna je FBI agentica koja je uvijek u potrazi za promaknućem. No na njezinu žalost, ne slaže se dobro s kolegama pa joj je napredovanje dosad promaklo. Jednog dana Asburn po zadatku odlazi u Boston kako bi locirala dilera Mr. Larkina, koji nekako uvijek izmigolji rukama pravde, no ako ga ovog puta pronađe, ne gine joj pohvala. Kada stigne u Boston, dozna da Larkin eliminira svoje konkurente jednog po jednog te preuzima njihove poslove. Ashburn dozna da je Rojas (Spoken Reasons), Larkinov suradnik, u zatvoru u Bostonu te ga odlazi ispitati. No detektivka Shannon Mullins (Melissa McCarthy), koja ga je uhitila, vrlo je posesivna što se tiče njezinih “ulova” te vjerojatno na takvo ispitivanje neće najbolje reagirati.

Komedija Paula Feiga, koji nam je donio sjajne “Djeveruše” s Kristenom Wiig te koji potpisuje toliko očekivani novi nastavak “Ghostbustersa”, koji stiže u kina ove godine, bila je veliki kinohit prije nekoliko godina. U njoj su glavne uloge ponijele Sandra Bullock i urnebesna Melissa McCarthy, koje se sjećamo iz serije „Gilmore Girls“ i „Samanthe Who?“, u ulozi najbolje prijateljice Christine Applegate. Po zaradi, „Specijalne agentice“ uspjele su utržiti gotovo 230 milijuna dolara te se smjestiti na drugo mjesto najuspješnijih komedija 2013. (tik uz „We are The Millers“), osvojiti nekolicinu vrijednih nagrada („People Choice Awards“, „American Comedy Awards“), stoga i nije čudno što je najavljeno snimanje drugog dijela ovog komičnog hita!

