Kod Doris o poslu i životu na selu zaključeno da svatko na svoj način pronađe svoj mir

Iako u današnje vrijeme mnogi smatraju da je prirodna podjela kada je riječ o muškim i ženskim poslovima, ipak postoje osobe koje mijenjaju te granice i ruše barijere.

Voditeljica Doris Pinčić Rogoznica u nedjelju popodne ugostila je prvu zagrebačku profesionalnu vatrogaskinju Jasminu Kadiju, nogometnu sutkinju Jelenu Kumer i profesionalnog noktara Igora Podhraškog, koji smatraju da ženski i muški poslovi – ne postoje. Priče su im različite, a ljubav prema poslu jednako velika.

Jasmina Kadija u vatrogastvo se zaljubila ista godine kada je upisala fakultet koji je i završila i stekla titulu magistre arhitekture, a danas slovi za prvu profesionalnu zagrebačku vatrogaskinju u Vatrogasnoj postaji Centar. Svoj posao, kako sama kaže, nikad ne bi mijenjala. Sličnu priču ima i Jelena Kumer, koja je nogometna sutkinja, isto kao i njezine dvije sestre, a na terenu je doživjela simpatične, ali i one malo manje simpatične trenutke. ''Postoje svakakvi ljudi na terenu! Oni koji mi dobacuju ružne riječi ne doživljavam, jer sam na takve upadice postala već imuna!'', ispričala je Jelena, koja neke lijepe stvari ipak pamti.

''Na jednoj utakmici prišao mi je igrač i pitao hoću li se udati za njega. Razlog tomu je bio taj što sam dala crveni karton igraču suprotnog tima, tako da smo se na njegovu simpatičnu ponudu lijepo svi nasmijali!'', kroz smijeh je rekla Jelena.

Jedini muškarac u Hrvatskoj, koji mnogim djevojkama izmami osmijeh na lice, zasigurno je Igor Podhraški, koji ženama radi i ukrašava nokte, a isto je napravio i u studiju ''Na kavi kod Doris'' vatrogaskinji Jasmini Kadiji. Ljubav prema njegovom poslu došla je od dugogodišnjeg crtanja po automobilima, motorima i kacigama, te je vrlo brzo shvatio da može spojiti ugodno s korisnim i postao profesionalni noktar. Iako su ga prijatelji u početku zezali, danas, kako kaže, on im može vratiti.

Osim tradicionalne podjele na muške i ženske poslove, koji će uvijek biti aktualna tema, ''Na kavi kod Doris'' se pričalo kako je život na selu zdraviji, a tu su činjenicu potvrdili i Renata Bedeković, najuzornija hrvatska seoska žena iz Jakuševca, PR stručnjakinja Lana Klingor Mihić i glumac Dušan Bućan.

Iz srca Turopolja, ravno u ruralni dio Jakuševca, živi Renata Bedeković, majka dvojice sinova i baka dvoje unučadi, sa članovima obitelji gospodari obiteljskim OPG-a Bedekovići, koji se bavi uzgojem svinja, proizvodnjom i preradom vrhunskih mesnatih proizvoda, te sami proizvode hranu za životinje.

''Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše. Možda to ima i svojih prednosti jer sam u blizini grada i sve mi je nadohvat ruke, a opet živim na ruralnom području, no daleko sam od vrelog asfalta i imam svoj mir!'', zaključuje Renata iz Jakuševca najuzornija hrvatska seoska žena 2017. godine.

Još jedna uspješna poslovna žena, majka triju djevojčica i PR stručnjakinja, Lana Klingor Mihić ispričala je Doris da više voli zelenilo, mir i tišinu, a tu sreću i zadovoljstvo kako kaže, jedino se može pronaći u ruralnim sredinama.

Svoj mir na selu pronašao je i glumac Dušan Bućan, koji živi na ranču s konjima. Veliki zaljubljenik u seoski način života i ponosan vlasnik farmerskog imanja, Dušan je ''Na kavi kod Doris'' otkrio kako uživa sa svojim konjima umjesto u automobilima. Naime, glumac živi u selu Golinja, koji je 50-ak kilometara od Zagreba, a čak dva puta je odlučio s konjem jahati do grada.

''To je bilo super! Ideš s konjem, poštuješ prometne znakove, gledaš lijevo i desno na raskrižju, sve je isto. Naravno da te ljudi čudno gledaju jer nisu naviknuli vidjeti konja u gradu, ali meni je to bilo odlično!'', ispričao je glumac, koji je nekada dobio male ozlijede konja, no kako kaže, život na selu nikada ne bi mijenjao s užurbanim gradom.

Kakvih će sve anegdota imati novi gosti i o čemu će se sve pričati, ne propustite doznati u novoj epizodi emisije ''Na kavi kod Doris'', iduće nedjelje u 17:20 sati, na RTL-u!