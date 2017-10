Šest nepoznatih činjenica o Kate Beckinsale!

44-godišnja Kate britanska je glumica sa zavidnom holivudskom karijerom.

Proslavila se ulogama u filmovima kao što su "Underworld", ''Polarna noć'', ''Ljubav i prijateljstvo'' te ''Avijatičar".

Donosimo vam činjenice iz njezine biografije koje zasigurno niste znali!

1. Studirala je francusku i rusku književnost na Oxfordu. Treću godinu studija provela je na razmjeni u Parizu, a zatim je odustala kako bi se mogla posvetiti glumi.

2. Njezin je otac Richard Beckinsale bio poznati britanski komičar, a majka Judy Loe prepoznatljivo je lice britanskih televizijskih serija.

3. Tragična i prerana smrt oca na nju je ostavila brojne posljedice. Doživjela je živčani slom i godinama se borila s anoreksijom.

4. Dobitnica je čak dviju prestižnih nagrada ''The Smith Young Writers Award'', kojom se nagrađuju najbolji mladi pisci.

5. Osim što glumi, povremeno se bavi i manekenstvom. Pojavila se u brojnim televizijskim reklamama i videospotovima glazbenika, poput ''Waltz Away Dreaming" Georgea Michaela.

6. Na malim je ekranima debitirala sa samo četiri godine, ulogom u epizodi serije ''This is your life''.

Glumicu gledajte u akcijskom filmu ''Krijumčari'' u nedjelju u 22:50 na RTL-u.