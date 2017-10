'Igre gladi', 'Djevojka mog prijatelja' ili 'Peti element': koji film želite gledati u nedjelju?

Koliko puta ste poželjeli sami kreirati TV sadržaj koji gledate? RTL i Vipnet vam omogućuju baš to – sami birate film koji želite gledati jer sve je u vašim rukama. Od ponedjeljka, 23. listopada, do srijede, 25. listopada u 23:59 sati možete birati koji od tri ponuđena filma želite gledati u nedjelju, 29. listopada u udarnom terminu.

Filmovi koje vam RTL i Vipnet nude ovog tjedna su:

IGRE GLADI - Totalitarna država Panem sastoji se od 12 siromašnih regija, a u središtu zemlje je glavni grad Capitol, u kojem su moćnici smislili okrutnu igru kako bi demoralizirali narod i preduhitrili bilo kakav pokušaj pobune. Izvlačenjem u loto igri, sve regije svake godine moraju dati jednog mladića i djevojku između 12 i 18 godina koji će se boriti do smrti u igri u kojoj pobjednika čeka bogatstvo i slava, a čitav okrutni “spektakl” prenosi televizija. U dvanaestoj regiji Katnis Everdeen (Jennifer Lawrence) ponudi se sudjelovati u igrama umjesto mlađe sestre Primrose (Willow Shields), koja je izvučena kao natjecateljica. Ona i Peeta Mellark (Josh Hutcherson) odlaze u Capitol kako bi privukle sponzore i obavile bešćutne PR aktivnosti prije ulaska u igru, u kojoj samo jedan natjecatelj može preživjeti.

Jedan od najvećih kinohitova 2012., nastao prema istoimenom romanu, akcijska je fantazija u kojoj se pojavljuje jedna od najvećih zvijezda današnjeg Hollywooda, Jennifer Lawrence, koja je fantastična u ulozi Katniss, a društvo joj pravi Josh Hutcherson, u filmu koji je odnio nevjerojatne 33 nagrade i 42 nominacije na raznim festivalima.

Produkcija prvog u nizu filmskog serijala započela je tri godine ranije kada je scenaristički tim Collins-Ray-Ross okupljen te je 2011. otvoren cast za ovaj ogromni blockbuster koji je zaradio 691 milijun dolara.

DJEVOJKA MOG PRIJATELJA - Kako ćete najbrže posvađati dvojicu dobrih prijatelja? Upoznajte ih s privlačnom i zabavnom ženom u koju će se obojica zaljubiti.

Tank (Dane Cook) i Dustin (Jason Biggs) su već dugo vremena najbolji prijatelji i iako imaju mnogo toga zajedničkog, njihovi ljubavni životi izgledaju sasvim suprotno. Dustin misli da je u ozbiljnoj, monogamnoj vezi koja traje već neko vrijeme (pet tjedana), a Tank često mijenja djevojke i uživa u samačkom životu. On je zbilja uspješan kada su žene u pitanju, no iako je većinu vremena pristojan i slatkorječiv, zna biti vulgaran i vrlo neugodan. Upravo ove Tankove vještine dođu do izražaja kada netko od njegovih prijatelja ima problema s djevojkom. Naime, kada prijatelja ostavi djevojka, ovaj unajmi Tanka da izađe s njom na spoj. Tankov plan je biti odvratan i nepristojan kako bi se cura vratila svome bivšem pod dojmom da je on 'onaj pravi'.

Kada Alexis (Kate Hudson) ostavi Dustina, njemu to jako teško padne i spreman je učiniti sve kako bi mu se ona vratila.

Ovu romantičnu komediju režirao je Howard Deutch, newyorkški redatelj ('Povratak ubojice mekog srca', 'Zamjene', 'Melrose place').

PETI ELEMENT - Prije nekoliko stoljeća izvanzemljaci su u Egiptu sakrili četiri kamena koja predstavljaju četiri elementa (zemlju, zrak, vatru i vodu).

Danas je 23. stoljeće i veliki meteor je na putanji prema Zemlji kojoj prijeti uništenje. Znanstvenik Victor Cornelius (Ian Holm) predviđa totalnu katastrofu koja se može spriječiti samo ako se četiri elementa povežu s petim, tj. posjetiteljicom s drugog planeta Leeloo (Milla Jovovich). Ukoliko se s elementima poveže Zorg (Gary Oldman) destrukcija neće biti zaustavljena. No usprkos svojim moćima Leeloo treba pomoć, koja se pojavi u obliku bivšeg vojnog zapovjednika, a danas vozača taksija Korbena Dallasa (Bruce Willis).

Luc Besson počeo je pisati scenarij za jedan od svojih najpoznatijih filmova još kao šesnaestogodišnjak, priču od borbi između dobra i zla na Zemlji u dalekoj budućnosti. „Peti element“ je vizualno i kostimografski vrlo dotjeran, što ne iznenađuje ako znamo da je za produkcijski dizajn bio zadužen autor stripova Jean-Claude Mézières, a modni Jean-Paul Gaultier.

Bessonova ekstravangaca, kada se pojavila u kinima, bila je apsolutni hit i utržila je 263 milijuna dolara, tri puta više nego štio je u nju uloženo. Plejada glumaca koji sudjeluju u filmu je zaista impresivna – od Brucea Willisa, Garyja Oldmana, Mille Jovovich, Chrisa Tuckera, Lukea Perryja pa do trip-hip genijalca Trickyja, film je pravi užitak za gledanje od prve do posljednje sekunde.

Vipnet vam omogućuje da glasate koji film želite gledati, a onaj koji u našoj anketi osvoji najviše vaših glasova, emitirat će se u nedjelju, 29. listopada na RTL-u!