Chris Hemsworth zamalo nije postao Thor!

Glumac je dokazao da ponekad i najiskusniji holivudski agenti mogu pogriješiti.

Kad pomislimo na Chrisa Hemswortha, u glavi odmah zamišljamo jednu od scena iz filmova o Thoru, poznatom nordijskom bogu groma. No 34-godišnji australski glumac otkrio je kako je zamalo odbio ulogu u franšizi koja ga je pretvorila u svjetsku zvijezdu.

''Sjećam se trenutka kada sam saznao za ulogu. Šetao sam Vancouverom kad me nazvao agent. Rekao je da se radi o filmu o superjunacima i da bismo se ugovorom obvezali na snimanje serijala od šest dijelova'', prisjetio se Chris te dodao, ''nije bio pretjerano optimističan te je rekao kako bi on na mom mjestu odbio ulogu''.

Chris je ispričao kako je i sam isprva bio skeptičan, no ipak je odlučio riskirati: ''Tada je moja karijera bila tek na početku i, iskreno, bojao sam se odmah obvezati na snimanje šest filmova. Pogotovo jer sam trebao raditi s puno popularnijim i iskusnijim kolegama. Bojao sam se neuspjeha. No neki mi je unutarnji glas govorio da prihvatim ulogu pa sam to i učinio.''

Danas, šest godina kasnije, upravo je to uloga koja ga čini prepoznatljivim u Hollywoodu. Hemsworth se od 2011. godine pojavio u dvama filmovima s Thorom kao glavnim junakom, a treći film, „Thor: Ragnarok“ u kina stiže 24. listopada. No glumac je isti lik utjelovio i u serijalu „The Avengers“ te filmu „Doctor Strange“, a svoj je glas posudio i u istoimenoj video-igrici.

Chrisa Hemswortha gledajte u filmu ''Snjeguljica i lovac'' u petak u 20 sati na RTL-u.