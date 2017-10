I dalje mršavim, a novi izazov mi je stati u haljinu koju sam kupila, ali zasad stoji u ormaru

Nova sezona Života na vagi kreće 4. studenog na RTL-u. U njoj će se 18-ero kandidata suočiti sami sa sobom. Sve to već je prošla Katarina Rožanković, koja je u prvoj sezoni bili tajna finalistica.

U kuću je ušla sa 137 kg, a izašla sa 47,7 kg manje. Sve što je u kući naučila, kaže, primjenjuje i danas. Štoviše, toliko je odlučna u namjeri da svojim primjerom pokaže da sve što poželiš možeš i ostvariti, da je upisala Fitnes učilište, gdje pohađa smjer za fitnes instruktora u teretani.

Od Života na vagi prošlo je gotovo pola godine. Što se od tada do danas promijenilo u tvom životu?

Pola godine, već? Hm…promijenilo se dosta toga, osim fizičkog izgleda promijenila sam se i psihički. Shvatila sam da jedan dio dana trebam posvetiti sebi, ali samo sebi, raditi isključivo nešto što volim i što me napuni dodatnom energijom za nastavak. Promijenila sam i neka gledišta prema dosadašnjem načinu života i poboljšala ih. Mislim da je to najveća transformacija koju sam sama primijetila i koju su primijetili drugi oko mene.

Jesi li ikad požalila sto si ušla u kuću i odlučila se za veliku promjenu?

Požalila? Još nisam, hahaha. Ne bih se prijavila da sam smatrala da ne trebam promjenu, ja sam dva dana nakon ulaska u kuću promijenila svoja razmišljanja u glavi i sama sam sebi rekla: ako te ovo ne pokrene, onda neće ništa. Pokrenulo me i ne znam kada će i hoće li me netko uspjeti zaustaviti.

Često se ljudima dogodi da krenu "zdravo", ali onda ipak pokleknu. Što te motivira da nastaviš sa zdravim načinom života?

Previše se brinemo oko toga što ljudi oko nas misle i mislim da je to glavni razlog zašto pokleknemo pred nekim osobnim odlukama. Osobna odluka je isključivo naša i ako neki ljudi koji nas okružuju to ne mogu prihvatiti, poticati i podržavati u odluci, možda njima i nije mjesto uz nas. Motivacija sam sama sebi kada se vidim prije pola godine i sada, motivacija su mi osobe koji šalju poruke podrške, osobe koje su se nakon dugo vremena pokrenule da učine nešto za sebe i svoje zdravlje, osobe koje traže savjete i koji žele krenuti, ali ne mogu da ih okolina ne "osuđuje", ja im želim pokazati i dokazati da se može ako se želi, da ih ne treba biti strah da neće biti prihvaćeni ako promjene neke životne navike, jer ako se mi osobno bolje osjećamo u vlastitom tijelu i ako smo sretniji i zadovoljniji bit će i oni Uostalom, nikada se ne zna kome vi možete biti osobni pokretač..

Nakon izlaska iz kuće radila si izazov s hlačama iz srednje škole. Spremaš li neki novi izazov?

Izazovi su sastavni dio života... Ako si zadamo izazov, moramo dati sve od sebe da ga i završimo. Naravno da imam svoj izazov, imam izazov stati u jednu haljinu koju sam si kupila na nagovor prijateljica i na super sniženju. Zadatak je do kraja godine zakopčati tu haljinu jer je stvarno lijepa i bila bi šteta da stoji u ormaru.

Koji ti je krajnji cilj što se tiče mršavljenja?

Cilj mi je da kada se pogledam u ogledalo, budem zadovoljna sobom. Znam što još trebam i što bih htjela "popraviti“ na sebi jer sam si stvorila sliku u glavi kako bi to trebalo izgledati. Ništa ne ide preko noći pa tako ni to. Polako, sigurno, kontrolirano i doći ću do toga kad-tad.

Od nedavno ideš i na Fitnes učilište. Što te motiviralo za to?

Puno sam čitala o problemima pretilosti ljudi u Hrvatskoj i kako se pretilost širi brzinom munje. Naravno da sam se nakon cijelog ovog iskustva pitala kako bih ja mogla doprinijeti rješavanju toga problema jer mi se i dandanas javljaju i traže savjete osobe koje bi htjele započeti brinuti o sebi i svome zdravlju, ali informacije koje sam stekla u kući nisu dovoljne. Savjetujući se s Marijem Mlinarićem o cijeloj situaciji, preporučio mi je Fitnes učilište. Shvatila sam da od nekuda moram započeti, pa je logično bilo da je to učilište koje je poznato na europskoj i svjetskoj razini. Mislim da nisam pogriješila u svome izboru.

S kim se od kandidata Života na vagi družiš i dalje?

Čujem se i vidim najčešće s Krolom, Darjanom, Anom, Gabi, Vedranom, Vlatkom pa čak s Antom kojega do sada još nisam vidjela, ali se čujemo i vidjet ćemo se uskoro.

Nova sezona počinje 4. studenog. Što je neki bitan savjet koji bi mogla dati kandidatima?

A joj...Držite se, dajte sve od sebe, slušajte savjete trenera i bit će sve O.K., ali najvažnije je da promijenite sklop u glavi i da znate da možete. Kada je najteže, tada postaje najlakše i nitko vam to ne može oduzeti. Dok ste u izolaciji, to su idealni uvjeti, iskoristite to na najbolji mogući način jer vani je sve to teže i ide sporije. Zapamtite: Ja to mogu, ja to hoću!