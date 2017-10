Ellen Degeneres i Portia de Rossi na najbolji način opovrgnule glasine o prekidu!

Posljednjih su se mjeseci u medijima pojavile glasine o mogućem razvodu, no jedan od omiljenih holivudskih parova odlučio je obnoviti svoje zavjete ljubavi i ušutkati zle jezike.

Slavna 59-godišnja voditeljica i njezina 15 godina mlađa supruga objavile su kako će desetu godišnjicu braka proslaviti na najljepši mogući način.

Naime, sljedeće će godine upravo na taj dan obnoviti svoje zavjete na ceremoniji u Portijinoj rodnoj Australiji.

Osim obitelji i najbližih prijatelja, Ellen je najavila i dolazak svojih holivudskih kolega Hugha Jackmana i Deborre-Lee Furness, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Pink te Julije Roberts.

Ellen i Portia upoznale su se 2004. godine u backstageu jedne holivudske zabave i ubrzo započele svoju vezu, a u kolovozu 2008. godine održana je mala ceremonija vjenčanja u njihovoj vili na Beverly Hillsu, nedugo nakon što su istospolni brakovi proglašeni legalnima u Kaliforniji.

''Ona me u potpunosti razumije. Voli me takvu kakva jesam. Podržava me i čini me sretnom. Danas slavimo našu devetu godišnju braka. Moj je najveći životni uspjeh činjenica da je mogu zvati svojom suprugom'', napisala je Ellen na Instagramu ispod fotografije koju je objavila sredinom kolovoza.

