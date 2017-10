Jennifer Lawrence: ‘Stajale smo gole jedna do druge’

Američka glumica progovorila je o poniženju koje je doživjela na početku karijere.

Nedugo nakon skandala s Harveyem Weinsteinom, koje trese holivudsko tlo, oglasila se i poznata glumica, koja je odlučila javno progovoriti o poniženjima koja je doživljavala na početku karijere.

Ispričala je kako je i na koji način nju i još nekoliko mladih glumica maltretirala producentica. Jennifer je rekla kako su morale skinuti svu odjeću sa sebe, te stati jedna do druge kako bi uvidjele koliko su “pretile”. “Stajale smo rame uz rame, jedna do druge, pokrivajući rukama samo intimne dijelove tijela. Rekla nam je da se moramo slikati gole i gledati se jer će nam to biti inspiracija da smršavimo”, komentirala je glumica Jennifer.

Priznala je kako ju je to skoro koštalo zdravlja jer je tada naglo izgubila deset kilograma. Mlada oskarovka doživjela je mnogo neugodnih situacija tijekom građenja vlastite karijere, a i sama priznaje da je mislila kako sve to mora trpjeti da bi uspjela.

