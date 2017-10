Sve o dvojici najpoznatijih škotskih mađioničara

Barry Jones i Stuart MacLeod popularni su mađioničari i komičari čije je umijeće viđeno na televizijskim ekranima i svjetskim pozornicama.

Barry Jones rođen je 16. travnja 1982. godine, odrastao je u Portlethenu, u Škotskoj. Stuart MacLeod je dvije godine stariji od Barryja, pohađao Peterhead akademiju prije nego li je počeo studirati filozofiju i psihologiju na sveučilištu u Aberdeenu. Za razliku od Stuarta, Barry je studirao multimediju u Londonu.

Upoznali su 1994. godine u Aberdeenu i počeli su snimati videa u kojima izvode razne mađioničarske trikove. Njihov rad ubrzo je prepoznat te su dobili priliku stvoriti prvi vlastiti televizijski show pod imenom “Magick”. Show je bio nominiran za televizijsku nagradu “Rose d'Or international television awards”, 2004. godine u Montreuxu. Godinu dana nakon toga ovaj fantastični duo vodio je televizijske serije “Dirty Tricks” i “When Magic Tricks go Wrong”. Godine 2006. ponovno su dobili priliku kreirati vlastitu emisiju na Channel 4. Njihove emisije "Tricks from the Bible" i "The Magic of Jesus"bile su inspirirane čudima koja se opisuju u Starom i Novom zavjetu.

Prije pet godina sudjelovali su u BBC-jevom showu “The Magicians” koji je tjedno imao preko šest milijuna pogleda.

Vrhunskog Barryja i Stuarta gledajte od ponedjeljka do petka na RTL Kockici u 23:05.