Lik koji je i danas inspiracija za mnogobrojne filmove

Nadljudska snaga i brzina te neuništivi štit njegovo su najmoćnije oružje.

Kapetan Amerika izmišljen je lik, superjunak koji se pojavljuje u stripovima u izdanju Marvel Comicsa. Prvi put se pojavio u ožujku 1941. godine u izdanju Timely Comicsa, preteče Marvel Comicsa, a stvorili su ga Joe Simon i Jack Kirby. Pravo ime mu je Steven Grant Rogers.

Do 2007. prodano je 210 milijuna primjeraka stripova Kapetana Amerike u 75 zemalja svijeta. Kapetan Amerika bio je najpopularniji lik Timely Comicsa tijekom ratnog razdoblja. Završetkom rata popularnost lika je oslabjela i on je nestao do 1950. To je prvi Marvelov lik koji je iz stripa skočio na kinoplatna i televizijske ekrane.

Bio je inspiracija za filmove Kapetan Amerika: Prvi osvetnik, Osvetnici, Kapetan Amerika: Ratnik zime, Kapetan Amerika: Građanski rat i Osvetnici 3: Vječni rat. Kapetan Amerika nalazi se na šestom mjestu na IGN-ovom popisu 100 najboljih stripovskih junaka.

