Robert Redford snima novi film

Kultni holivudski glumac i oskarovac ne odustaje od glumačke karijere ni u 82. godini.

Redford je, naime, prošloga vikenda u teksaškom gradu Wacu snimio nekoliko scena svog nadolazećeg filma.

Riječ je o kriminalističkoj drami "The Old Man and the Gun", scenarista i redatelja Davida Loweryja, baziranoj na istinitoj priči o Forrestu Tuckeru, profesionalnom kriminalcu koji je iz zatvora uspio pobjeći čak 18 puta tijekom svog života, a umro je u Forth Worthu s 83 godine.

Tuckera će utjeloviti upravo Redford, a osim njega, glumačku ekipu čine i Danny Glover, Elizabeth Moss, Casey Affleck te Sissy Spacek.

Scene snimane prije nekoliko dana uključivale su pljačku banke i bijeg automobilom, a Redford je na set stigao sa stilom – u helikopteru! Kakva nas sve uzbuđenja očekuju, otkrit ćemo sljedeće godine kada će film biti premijerno prikazan u kinima.

Iza Roberta Redforda karijera je duga gotovo šest desetljeća, a osim kao glumac, okušao se i kao redatelj te producent.

Godine 1981. zaradio je Oskara za najboljeg glumca u filmu "Obični ljudi", a zanimljivo je da je zlatni kipić mogao osvojiti i za film ‘’Kviz’’, ali u kategoriji najboljeg redatelja.

