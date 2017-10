Glumica Charlize Theron prokomentirala skandal koji trese Hollywood

Američka glumica na Instagram profilu prokomentirala je skandal vezan za Harveya Weinsteina.

Još jedna slavna glumica odlučila je izreći svoje mišljenje i stav vezan za najnoviji skandal koji je ovih dana glavna tema u Hollywoodu. Koliko je stvar ozbiljna, govori i činjenica da se vijest o seksualnom zlostavljanju filmskog producenta munjevito proširila svijetom.

Glumica Theron na svom Instagram profilu pružila je podršku svim ženama koje su se susrele sa zlostavljanjem.

“Žene koje su progovorile o zlostavljanju su hrabre, one su heroine, makar moram priznati da nisam imala slična osobna iskustva poput ovog s Harveyem Weinsteinom. Nažalost, ne mogu reći da sam iznenađena. To je nešto što oduvijek postoji, ne samo u Hollywoodu, već u cijelom svijetu. Mnogi muškraci na moćnim pozicijama čine to već dugo godina. Ne možemo kriviti žrtve jer većina njih su mlade žene koje nisu sposobne suprostaviti se. Ako bi progovorile, dobile bi otkaz i to bi bio kraj njihove karijere. To što su odlučile progovoriti je veliki korak da promijenimo svijet i način razmišljanja. Želim da znadete da vas podržavam”, samo su neke od riječi podrške koje je uputila slavna glumica.

