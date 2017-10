A izgledao je kao plan bez mane!

Pljačka koja će otkriti mračne tajne iz prošlosti.

Dalton Russell (Clive Owen) nije obični pljačkaš banaka. On je perfekcionist koji će zločin isplanirati do najmanjeg detalja i ništa neće prepustiti slučaju. Banda ulazi u banku na Manhattanu, zaključava sva vrata, a ljude u banci uzima kao taoce. Detektiv Frazier (Denzel Washington) dolazi na mjestu pljačke kao glavni pregovarač. No Dalton je uvijek korak ispred zakona i sva nastojanja Fraziera da spriječi pljačku čine se uzaludnima. Predsjednik banke drži u sefu nešto od posebne vrijednost pa u pomoć zove Madeline White (Jodie Foster), iskusnu i cijenjenu pregovaračicu.



Karakteristični pokreti kamere i način snimanja, korištenje glazbe te zamamne snimke New Yorka već u startu nam daju do znanja da na redateljskoj stolici sjedi kultni redatelj Spike Lee („Malcolm X“, „Do the Right Thing“, „He Got Game“, „Summer of Sam“, „25th Hour“). Na svoj osobiti način Lee stilizira i daje tempo ovom sjajnom, napetom i zagonetnom krimiću, u kojem su glavne uloge podijeljene istaknutim holivudskim zvijezdama, Denzelu Washingtonu, Cliveu Owenu i Jodie Foster koje su svoj posao obavili bez greške. U manjim ulogama pojavljuju se legendarni Christopher Plummer i odlični Willem Dafoe.

