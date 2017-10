Eric Stonestreet ugostio poznatog voditelja na setu ‘Moderne obitelji’

Televizijski voditelj Willie Geist prošli vikend posjetio je glumca na setu snimanja devete sezone najpopularnije serije “Moderna obitelj”.

Eric ga je dočekao raširenih ruku i uveo u svijet nastajanja najgledanije američke komedije. Glumac je s voditeljem započeo priču o djetinjstvu, ali se i osvrnuo na 2009. godinu, kada je dobio ulogu Camerona. Ubrzo je započelo snimanje pilota, a Ericu su pohvale pristizale sa svih strana. Nazvao ga je Ed O’Neil i rekao: “Eric, ti si zaista fantastičan”, s osmijehom se prisjeća glumac. Voditelj se kratko osvrnuo i na činjenicu da ova serija zapravo mijenja način američkog razmišljanja upravo zbog toga što se hvata raznih tema, poput istospolnih brakova i posvojenja. “Ljudi, kad me sretnu, zapravo žele da budem Cameron, stalno me poistovjećuju s njim, ali to mi ne smeta. Na društvenim mrežama često me pitaju jesam li gay u stvarnom životu, ali jednostvano blokiram te ljude. Pa i da jesam, tko ste vi da vam priznam”, prokomentirao je Eric kako mu je uloga u seriji promijenila život.

Za sam kraj voditelj ga je upitao kako želi da lik Camerona na kraju završi. “Želim da Mitch i Cam imaju još jedno dijete”, odgovorio je Eric.

Zanimljivog Erica pratite u ulozi Camerona u seriji “Moderna obitelj” od ponedjeljka do petka na RTL2 iza ponoći.