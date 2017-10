Boksački spektakl: Joshua vs. Takam

Anthony Joshua ponovno ulazi u ring, u još jednoj velikoj borbi za naslov svjetskog prvaka!

Bit će mu to druga borba ove godine, veliki meč koji pratimo uživo na RTL-u.

Prisjetimo se, krajem travnja Joshua je u sjajnom meču svladao Vladimira Klička i obranio svoj IBF pojas, te se okitio naslovom najboljeg svjetskog superteškaša prema IBO-u i WBA-ju (Super), koje sada po prvi puta brani u borbi protiv Francuza kamerunskog porijekla, Carlosa Takame. Novi izazivač je samo dvanaest dana prije meča uskočio umjesto ozlijeđenog Kubrata Puleva, koji tako propušta borbu za prestižne naslove.

Prije početka meča, u RTL-ovom studiju dočekat će nas voditelj Marko Vargek, koji će nas uz specijalne goste, Stjepana Božića i Ivicu Bačurina, koji je bio i posljednji suparnik Takame u lipnju ove godine, pripremiti za meč, dok će nas kroz napete trenutke u ringu voditi stalni RTL-ov dvojac, voditelj Filip Brkić i stručni sukomentator Željko Mavrović.

Borba se održava na Principality stadionu u Cardiffu, gdje će treće rangirani izazivač prema IBF-u, Takam, pokušati iznenaditi Joshuu, koji slovi kao apsolutni favorit. No Joshui neće biti jednostavno izaći pred borca za kojeg se nije uvježbavao i koji ima drugačiji stil od Puleva. Takam vrlo dobro prima udarce, napadač je i čvrst borac, jake fizičke građe (187cm visine, raspona ruku 204 cm). Kamerunac je osam godina stariji od Joshue, a u svojoj profesionalnoj karijeri odnio je 35 pobjeda, tri je puta bio poražen, dok je jedanput iz ringa odšetao neriješenog rezultata.

Joshua je svjestan da će Takam biti veliki izazov, da je snažne konstitucije, da će se sigurno dobro potući te da će ga biti teško srušiti jer je jako izdržljiv: “Takem se u karijeri borio s nekim jako dobrim boksačima, no neaktivan je na društvenim mrežama pa ljudi nisu čuli za njega. On je vrlo vjerodostojan protivnik i sigurno se neće predati u prvoj rundi. Kao većina boksača koja se bori protiv mene, i on drži da nema što za izgubiti te misli kako pobjedom može iznenaditi čitav svijet”. Podsjetimo, Britanac Anthony Joshua (199 cm, raspon ruku 208 cm), svoj IBF superteški pojas zaradio je u travnju 2016., kada je tehničkim nokautom svladao Amerikanca Charlesa Martina. Joshua do danas drži savršen omjer pobjeda i poraza (19-0), a sve je pobjede ostvario nokautom ili tehničkim nokautom.

Uvodnu emisiju i vrhunski boksački meč pratite od 22:40 samo na RTL-u.