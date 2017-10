Ivan Krolo: 'Svi ljudi, koji mi daju podršku i misle da im mogu pomoći, motivacija su mi da nastavim ovim putem!'

Pobjednik prve sezone showa „Život na vagi“, Ivan Krolo, u show je ušao sa 128,9 kilograma, a na finalnom vaganju imao je 83,9 kilograma – 45 manje nego kada je ušao u show. U razgovoru za RTL otkrio je kako danas gleda na iskustvo u showu, koliko trenira, kako mu izgledaju dani, zašto je upisao Fitnes učilište, ali i što savjetuje novim kandidatima i svima onima koji žele krenuti na put prema gubitku viška kilograma.

Lako je reći da želite smršavjeti, ali i pronaći motivaciju za to. Iako se u početku čini sve lako, s vremenom postajete umorni, žudite za nečim starim i u vrlo kratkom vremenu mnogi ljudi odustaju od svoga cilja. Ukoliko želite dostići svoj cilj, morate drugačije razmišljati. Upravo o tom dugom i mukotrpnom putu pričao nam je Ivan Krolo, pobjednik prve sezone showa „Život na vagi“. Kako je on pronašao motivaciju i na što trebaju paziti novi kandidati druge sezone showa „Život na vagi“, pročitajte sami.

Show 'Život na vagi' tebi je zapravo donio najviše. Pobjedu, životnu promjenu i nagradu. Kako s odmakom gledaš na iskustvo u showu?

Znao sam odmah da sam donio dobru odluku prijavivši se “Život na vagi”. Znate ono kada donesete neku odluku i niti u jednom trenutku ne pomislite da bi bilo bolje da ju niste donijeli, e tako se ja osjećam. Uzmite u obzir da je to bila prva sezona i da nisam mogao znati u potpunosti što me čeka jer nisam imao gdje vidjeti, čuti, raspitati se, ali kažem, odluka je bila čvrsta, a sada s nekim odmakom mogu sam sebi čestitati na istoj – bila je to jedna od najboljih i najkonkretnijih odluka u mome životu. Sve bih ponovio.

Koliko je teško živjeti zdravo izvan kontroliranih uvjeta kakvi su bili u kući?

Nećemo se lagati, nije lako. Nije nemoguće napraviti si raspored, biti odgovoran i dosljedan, ali mislim da će svi razumjeti kada kažem kako je gotovo nemoguće vani živjeti po uvjetima i pravilima kakva vrijede u kući. Što to znači? To znači da bi svi mi mogli funkcionirati kada nam netko drugi da serviran program mršavljenja, pazi na nas svaki trenutak i ama baš sve oko vas je samo to – program sustavnog i zdravog mršavljenja. Čim napravite prvi korak vani, već vam se nameće prva prepreka, a to je zapravo život. Prepreka može biti obitelj prema kojoj imate obaveze i zbog kojih jednostavno više niste usredotočeni (niti možete biti) samo na sebe. Prepreka može biti posao, koji vas dovoljno iscrpljuje da ponekad jednostavno ne možete ili vam se ne da dodatno, bilo da se radi o prehrani ili treningu prije ili nakon posla. Prepreka može biti prijatelj ili djevojka koji isto zahtijevaju svoje vrijeme. Međutim, na kraju svega najveća ste prepreka vi – sami sebi. Zaključak – teško je, ali nije nemoguće. Samo morate doći u fazu kada ste ozbiljni u svojoj odluci i iskreni prema samome sebi da ćete od danas nadalje zaista se držati svega što ste si zacrtali.

Prepoznaju li te još uvijek ljudi na ulici i pozdravljaju, traže savjete?

Prepoznaju, ali to su sve zaista simpatična iskustva. Primjerice kada bih čekao na blagajni u trgovini, tete prodavačice sa mnom su počele pričati kao da se znamo cijeli život. Kada bih otišao negdje na ručak konobari su znali sugerirati što imaju na meniju, a da je zdravo, čak bi negodovali ako bi naručio nešto nezdravije, u smislu “Nisi se bez veze trudio toliko da sve vratiš”. Nevjerojatno koliko ti se ljudi nekako približe kao da te znaju. Savjete su tražili mnogi, putem društvenih mreža, bilo je i poziva... Naravno to mi je bio najdraži dio, ne to što me prepoznaju, nego što mogu savjetima nekome izaći u susret, da ne kažem pretenciozno, možda i pomoći.

Kako izgledaju tvoji treninzi sada?

Ono što sam htio postići da mi treninzi ne budu nekakva rutina koju radim bez razmišljanja. Nisam htio da sam sebi dajem pritisak kako moram trenirati svaki dan. To je ono što smo naučili u showu. Treninzi i prehrana moraju postati način života, nešto što radiš jer to želiš, ne zato jer misliš da moraš. Upisao sam Fitnes čilište, pripremam se za fitness trenera i zapravo sam shvatio kako mi se vježbanje provuklo kroz život. Ujutro vozim bicikli, znam prijeći Zagreb uzduž i poprijeko. Kasnije ili odem u teretanu ili otrčim malo. Važno je ne zamarati se time. Ako vam nije dan za trening odmorite, ako vam smeta zatvoreni prostor – izađite, prošećite. Samo uvedite bilo kakvu aktivnost u svakodnevicu. Zvuči jednostavno, jer i jest tako.

Od nedavno si polaznik i Fitnes učilišta. Što te motiviralo za to?

​Mislim da sam već odgovorio, ali pokušat ću biti precizniji. Svi ti ljudi o kojima nisam razmišljao kada sam ulazio u show, svi ti ljudi koji su me tražili savjete i u meni vidjeli nekoga tko im može pomoći jer je prošao nešto što i oni misle da možda moraju ili trebaju – oni su me motivirali da krenem dalje ovim putem. Iako, napominjem, ja sam uvijek bio sportaš. Iza sebe imam upis na Kineziološki fakultet. Trener sam tenisa, a i kako sam već prije naglasio u nekim intervjuima, i otac Mate mi je diplomirani kineziolog, tako da mi je sve to nekako bio prirodni put. Znao sam što želim, ali sam se u nekom trenutku života jednostavno zapustio. Sada kada sam se vratio na prave staze, samo je nebo granica.

Vidiš li se u budućnosti kako radiš s ljudima u teretani ili?

Naravno. Ako se u nečemu i negdje vidim, to je rad s ljudima, posebice ljudima koji imaju iste probleme koje sam imao i ja, a to je prekomjerna težina. Prvo, znam što im je u glavi i većinu njihovih problema znam ili mogu razumjeti. Ne znam hoće li to biti teretana ili neka druga vrsta rekreacije, ali već sada svima dajem na znanje da sam tu ako nekome mogu pomoći u borbi s prekomjernom težinom.

Nova sezona počinje za tjedan dana. Kao pobjednik prve – što misliš da će biti ključ za pobjedu nekom od novih kandidata?

Možda ćete misliti da banaliziram, ali pobjednik ili pobjednica prije svega i povrh svega mora biti jak/a u glavi. Možeš biti bivši sportaš, možeš imati odličan metabolizam koji brzo gubi nagomilane masnoće, možeš biti mlad, a možeš biti i uporan, ali ako nisi jak u glavi, ako si sklon psihičkim padanjima iz kojih se ne možeš dići kao pobjednik, onda ćeš teško doći do kraja. Nisu to samo treninzi, to je maksimalna promjena svijesti u glavi, zato je ona najvažnija.