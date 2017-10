Anna Wintour otkrila Jamesu Cordenu koga više nikad ne bi pozvala na svoju Met Galu

Zloglasna urednica Vougea gostovala je u talk-showu popularnog voditelja.

James Corden u svojoj emisiji svakodnevno ugošćuje najpoznatije svjetske face, a njegovi intervjui nikad nisu posve konvencionalni.

Tako je bilo i ovoga puta kad je ugostio legendarnu urednicu Vougea, Annu Wintour, u intervjuu pod nazivom “Spill Your Guts or Fill Your Guts”.

Intervju je zamišljen kao svojevrsna igra 'istine ili izazova', a gosti moraju odabrati hoće li odgovoriti na škakljivo pitanje koje postavi Corden ili pojesti nešto što sami nikad ne bi izabrali. Za Annu Wintour prava noćna mora definitivno je – fast food!

A upravo je brzu hranu popularni voditelj odlučio poslužiti poznatoj urednici, nadajući se kako će se radije odlučiti na otkrivanje brojnih tajni i osobnih detalja.

''Prepoznatljiva si javna ličnost, no većina ljudi ne zna gotovo ništa o tebi! Danas ćemo te pokušati malo bolje upoznati'', ovim je riječima James započeo intervju.

Corden je, između ostalog, zatražio da tri poznata dizajnera – Toma Forda, Marca Jacobsa i Ralpha Laurena – poreda po kvaliteti. Wintour je kao prvog navela Forda jer joj je i privatno vrlo dobar prijatelj. A kad je preostale dizajnere odbila poredati, za kaznu je morala pojesti komad pizze sa slaninom.

Jedan od najškakljivijih trenutaka bilo je pitanje o Met Gali, poznatom glamuroznom događaju koju Wintour organizira svake godine. Kada ju je James pitao koga više nikad ne bi pozvala na svoju zabavu, ona je, na čudenje svih prisutnih, bez oklijevanja izjavila: ''Donalda Trumpa!''

Što je sve James pitao slavnu urednicu i kako se snašla, pogledajte u priloženom videu.

