Henry Cavill i njegovi kolege superjunaci u Kini promoviraju film 'Liga pravde'

Čini se kako se obožavatelji ne mogu zasititi filmova o superjunacima!

Film ''Liga pravde'', ili izvorno ''Justice League'', u kina stiže sredinom studenog, a protagonisti filma već su ga počeli promovirati diljem svijeta.

Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck i ostatak zvjezdane ekipe trenutno se nalaze u Kini, a svoje doživljaje s putovanja dijele s obožavateljima na Twitteru i Instagramu.

Novi trailer izašao je početkom listopada, a obožavatelji su u njemu dobili odgovor na dugoočekivano pitanje – povratak Supermana, kojeg je utjelovio upravo Cavill.

Radnja filma prati Brucea Waynea, tj. Batmana, koji nakon obnovljene vjere u čovječanstvo i inspiriran Supermanovim djelom traži pomoć od Diane Price (Wonder Woman) kako bi se suočio s najvećim neprijateljem dosad. Njih dvoje kreću u potragu za ostalim superjunacima i tako traže priliku za spašavanje svijeta.

The League united in China to kick off the #JusticeLeague World Tour! #Cyborg #WonderWoman #TheFlash #Batman #Aquaman #Superman pic.twitter.com/umBptb5J91