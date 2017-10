Američka glumica progovorila o teškom psihičkom stanju

Mlada Abigail Breslin javno je priznala da je žrtva nasilja i silovanja.

Breslin je već s tri godine nastupala u reklamama, poput one za tvrtku Toys’R’Us, da bi se sa 6 godina prvi put pojavila na velikom ekranu u filmu „Misteriozni znakovi“ iz 2002., a slavu joj je donio film “Mala miss Amerike”.

Mlada 21 godišnja glumica u travnju je priznala da je bila žrtva silovanja i nasilja. "Nisam prijavila svoje silovanje. Nisam to napravila iz puno razloga. Bila sam u potpunom šoku i nevjerici, poricala sam da se to dogodilo. Odlučila sam se praviti da se to nikad nije dogodilo. Osim toga, bila sam u vezi sa svojim silovateljem, bojala sam se da mi nitko neće vjerovati", rekla je Abigail.

Danas više nije u vezi sa zlostavljačem, ali se dalje bori s PTSP-om, posttraumatskim stresnim poremećajem. Na društvenim mrežama glumica objavljuje iskustva koja je doživjela naglašavajući da se nema čega sramiti, a pogotovo ne PTSP-a, koji je nastao zbog nekontrolirane situacije u kojoj se našla.

