Anđelka Prpić i Branko Đurić Đuro o novoj monodrami

Glumica Anđelka Prpić radi na svojoj prvoj monodrami, riječ je o predstavi "Šta me snađe". U televizijskom intervjuu Anđelka i Branko otkrili su zanimljive detalje o predstavi.

“Šta me snađe” djelo je redatelja Branka Đurića Đure, a tekst je napisao Nebojša Romčević. Glumica Anđelka Prpić na pozornici će se naći u devet različitih uloga, a imat će pomoć jednog voditelja. Predstava će premijerno biti izvedena 2. prosinca u Mladenovcu, a obožavatelji će Anđelku moći će pogledati i u Jagodini, Novom Sadu i Zagrebu.

“Odlučili smo se za decentralizaciju. Svaka predstava premijerno se prikazuje u Beogradu, i to je baš isfurano. Odlučili smo posjetiti i druga mjesta u Srbiji i dati im na važnosti”, rekla je Anđelka.

“Ja sam uletio kad je projekt već krenuo, kad je Anđelka počela već raditi na predstavi. Privuklo me to što je zahtjevna glumica. Mislio sam da ona želi napraviti neki stand up, ali kad sam je poslušao, shvatio sam da je jako ambiciozna i da će ova predstava biti vrhunska”, odgovorio je Branko na pitanje voditelja zašto je odlučio biti redatelj predstave.

Podsjetimo, Đuro je zajedno s Anđelkom bio član žirija showa “Superljudi”, koji se prikazivao na RTL-u.

Talentirana Anđelka čeka vas u humorističnoj seriji “Andrija i Anđelka” od ponedjeljka do petka u 20:00 na RTL-u.