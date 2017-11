Kako izgledaju braća Scott kad se maskiraju u Wonder Woman?

Drew i Jonathan Scott gostovali su u talk showu “Live With Kelly And Ryan”, a sve je bilo u stilu američke superjunakinje Wonder Woman.

Popularna braća i ovu Noć vještica odlučili su se za kreativnu i zanimljivu transformaciju. Svoja poslovna odjela zamijenili su perikom, kratkim hlačicama, korzetima i štiklama.

Voditelji showa Kelly i Ryan nisu zaostajali za njima, pa možemo slobodno reći da su se na jednom mjestu okupile četiri Wonder Woman, ženski lik kojeg je stvorio crtač stripova William Moulton Marston. Lik Wonder Woman stekao je popularnost zahvaljujući TV-seriji 1970-ih. Oživjela ju je Lynda Carter.

“Noć vještica nam je najdraži dan u godini još od djetinjstva. Nikad dosad nismo kupili kostim, uvijek smo ga sami izrađivali. Kostime počinjemo raditi još tijekom ljeta. Toliko o tome koliko smo zapravo čudaci što se tiče Noć vještica”, konstatirala su braća.

Voditelj Ryan kratko se osvrnuo i na zabavni show u kojem sudjeluje Drew. “Bio sam šokiran kad su jučer izbačena čak dva para. Svi smo zaista fantastični i nijanse presuđuju”, komentirao je Drew odluku žirija “Ples sa zvijezdama”, a brat Jonathan pozvao je sve gledatelje da glasuju za Drewa.

Podsjetimo, braća Scott uskoro dobivaju novu emisiju koja će se sastojati od pet epizoda, a pratit će uređenje doma u koji će se Drew i Linda useliti nakon vjenčanja.

“Konačno će se iseliti iz kuće u Las Vegasu i dobit ću vlastitu sobu”, kroz smijeh je komentirao Jonathan njihov novi projekt.

Zabavnu braću Scott pratite u lifestyle emisiji “Kupuj i prodaj” od ponedjeljka do petka u 17:25 na RTL-u, te svaki dan na RTL Livingu u 22:10.