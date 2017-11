Duhoviti Ryan Reynolds šokirao, ali i nasmijao sve odgovorom na Twitteru

On je jednostavno rođen da glumi sarkastičnog superjunaka na čije provale svi umiru od smijeha, no holivudski glumac je i u svom stvarnom životu jednako duhovit. Pročitajte što je odgovorio zabrinutoj obožavateljici.

Holivudski glumac Ryan Reynolds aktivan je na društvenim mrežama i poznat je po tweetovima i opisima na Instagramu koji su vrlo duhoviti i sarkastični, kao ih je pisao sam Deadpool. Ovoga puta, Reynolds je, inspiriran Halloweenom, napisao smiješan odgovor jadnoj majci koja ga je preko Twittera zamolila za savjet i tvitala mu sliku svoga sina u Deadpoolovom kostimu.

Monique Tamminga mu je napisala "Moj sin je spreman za Halloween @VancityReynolds i nema pojma kako će takav ići na WC. Imaš kakav savjet, Ryane?!"

"Svi znaju da je Deadpool odijelo također i toalet. Dobijete ih u paketu", Reynolds je odgovorio.

Everybody knows the Deadpool suit is also a toilet. Get it together. https://t.co/WBZUGaLFWt