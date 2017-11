Instinkt je njegovo glavno oružje

Kad vam otmu sve, možete vjerovati jedino samome sebi.

Ljetni odmor Will Shaw (Henry Cavill) odlučio je iskoristiti za posjetu ocu Martinu (Bruce Willis), koji radi kao savjetnik u vladi, i cijeloj obitelji koja je trenutno u Španjolskoj. Idućeg dana na jedrenju dolazi do svađe i nesreće, ali dok Will odlazi u grad po pomoć, brod najprije nestane da bi kasnije bio nađen, ali napušten. Policija je prilično suzdržana prema nestanku obitelji, no jedan agent, kada čuje Willovo ime, odluči pomoći. Dok njih dvojica pretražuju brod, susreću Zahira (Roschdy Zem) koji tvrdi da zna gdje se nalazi obitelj Shaw.

Novi Superman Zacka Snydera, Henry Cavill, Bruce Willis, koji samom pojavom film čini atraktivnim, legendarna Sigourney Weaver te osebujna španjolska glumica Verónica Ecegui u postavi su ovog trilera. Priča o otmici jedne obitelji, tajanstvenoj aktovki, korumpiranoj CIA agentici (Sigourney Weaver), čini se kao već viđen zaplet, no u rukama prije spomenutih glumaca „Hladna istina“ je prvoklasni špijunski triler, film novijeg datuma.

