Hoće li Arnold Schwarzenegger zaustaviti moćnog šefa narko kartela?

On neće proći kroz njegov grad, ne dok je on šerif.

Šerif Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) odlučio je ostatak života rješavati sitni kriminal u malom gradiću u Arizoni, u koji se povukao nakon debakla u Los Angelesu. No jednog dana mafijaški boss i vozač trkaćih automobila, Gabril Vortez (Eduardo Noriega) majstorski pobjegne iz ruku FBI agenta u Las Vegasu i zbriše u nabrijanoj Chevrolet Corvetti C6 ZR1, uzevši usput agenticu Ellen Richards (Genesis Rodrigues) kao taokinju i juri put Meksika brzinom 320 km na sat. Agent John Bannister (Forest Whitaker) napravio je cestovnu blokadu, no Vortezovi ljudi se probiju. I sada je jedini čovjek koji stoji Vortezu na putu prema slobodi - Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) i njegovi pomoćnici.

Nesumnjivo zabavan, “Posljednja bitka” označio je Schwarzeneggerov povratak na filmsko platno u glavnoj ulozi, prvoj takvoj nakon “Terminator 3: Rise of the Machines” 2003., u kojoj je Austrijanac pokazao da ipak ima filmskog života nakon guvernerstva. U redateljskom debiju Južnokorejca Kima Jee-woona, uz Arnolda Schwarzeneggera, našli su se Johnny “Jackass” Knoxville, Forest Whitaker, Jaimie Alexander i Rodrigo Santoro, u ovoj vratolomnoj akcijskoj zabavi prepunoj dosjetki, tučnjave, jurnjave i karizmatičnog Schwarzeneggerovog nastupa, koji nas je podsjetio zašto je velika filmska zvijezda, u filmu za koji je jedan filmski kritičar naveo da može bez srama stajati uz “Breakdown” iz 1997. s Kurtom Russellom, “The Gauntlet” s Clintom Eastwoodom ili “Assault on Presinct 13” Johna Carpentera, uzevši ponešto od svakog spomenutog.

Akcijski film "Posljednja bitka" gledajte večras u 20:00 na RTL-u.