Jim Parsons dobio ulogu u brodvejskoj predstavi

Jim Parsons, Zachary Quinto, Andrew Rannells, i Matt Bomer glumit će u kazališnoj predstavi “The Boys in the Band”.

Povodom 50. godišnjice kazališne predstave “The Boys in the Band”, dvostruki dobitnik Tonyja, redatelj Joe Mantello, odlučio je napraviti kazališni remake. Moderna verzija predstave Marta Crowleyja iz 1968. godine prikazivat će se u kazalištu Booth od travnja do kolovoza 2018. godine.

Producenti predstave su Ryan Murphy i David Stone. Glumačku ekipu, koja će utjeloviti neke od glavnih likova, čine Jim Parsons, Zachary Quinto, Andrew Rannells i Matt Bomer, a osim njih, tu su i Robin De Jesús, Brian Hutchison, Michael Benjamin Washington te Tuc Watkins.

Glumcu Jimu ovo nije prva kazališna uloga. Pojavio se i u predstavama “An Act of God”, “Harvey” i “The Normal Heart”.

