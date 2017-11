Najveći detektiv svijeta nikada ne može umrijeti!

Pink Panther je ponovno ukraden iz Lugasha pa vlast zove legendarnog francuskog inspektora Clouseaua (Peter Sellers) da ulovi kradljivca i vrati neprocjenjivi dijamant.

Clouseau se ukrcava na zrakoplov prema Lugashu, ali tamo nikada ne stiže. Naime, zrakoplov nestane, a poznata francuska novinarka Marie Jouvet (Joanna Lumley) daje se u potragu za inspektorom. Intervjuira sve koji su bili u vezi s Clouoseauom i koji bi mogli pružiti informacije o njegovom tajanstvenom nestanku. Marie posjeti Dreyfusa (Herbert Lom), Sir Charlesa Littona (David Niven), bivšu Clouseauovu suprugu Lady Simone (Capucine), koja je sada s Charlesom, Hercula Lajoya (Graham Strak), Catoa (Burt Kwouk), a naposljetku je i otme mafijaš Bruno Langlois (Robert Loggia), koji ne želi da Clouseau ikada bude pronađen.

Na žalost, zbog iznenadne smrti Petera Sellersa, posljednji „Pink Panther“ Blakea Edwardsa ispao je poput kolaža u kojem se Peter Sellers, doduše pojavljuje, no kombinacijom scena snimljenih za prošle nastavke u serijalu, a koje nisu bile iskorištene. Dakle, ima tu sjajnih scena nikada viđenih, no Petera Sellersa nema dovoljno, a ostatak filma „popunjavaju“ glumci koji jesu sjajni - Joanna Lumley („Absolutely Fabulous“) Robert Loggia, te oni koje znamo iz prošlih nastavaka - David Niven, Herbert Lom, Burt Kwouk, Capucine, no hendikep, tj. nedostatak scena velikog Petera Sellersa je bio ipak nenadomjestiv.

