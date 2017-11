Prava ljubav ponekad se skriva na posve neočekivanim mjestima!

Pogled u prošlost pružit će mu novu viziju budućnosti.

Will Hayes (Ryan Reynolds) politički je savjetnik koji se nalazi usred neugodnog razvoda. Njegova desetgodišnja kći Maya (Abigail Breslin), nesretna što se njezini roditelji rastaju, želi saznati od svog oca kako su se majka i on prvi puta upoznali. Will se prisjeća vremena kada je bio naivni mladi došljak iz Winsconsina u New York i nadao se da će raditi na predsjedničkim izborima. Privikavajući se na veliki grad, Will upoznaje žene koje će obilježiti njegov život. Emily (Elizabeth Banks) je normalna i draga djevojka na koju se uvijek mogao osloniti, April (Isla Fisher), bila je ujedno i najbolja prijateljica, kojoj se uvijek mogao povjeriti, a Summer (Rachel Weisz), ambiciozna i lijepa novinarka. Da Mayi ne otkrije u početku koja je od tri djevojke bila njezina majka, Will mijenja njihova imena, a kroz priče o lijepim, ali i tužnim trenucima, otkriva Mayi i sebi više nego što se nadao.

Od legendarnog producenta Tima Bevana, koji nam je, između ostalog, donio kultne filmove poput „Fargo“, „Veliki Lebowski“, „Noć glupih mrtvaca“, ali i romantične komedije poput „Zapravo ljubav“, „Četiri vjenčanja i sprovod“, „Dnevnik Bridget Jones“, stiže još jedna odlična romantična komedija koju je napisao i režirao Adam Brooks, kojeg se ponajviše sjećamo kao scenarista „Francuskog poljupca“ s Meg Ryan i Kevinom Klinom. Glavna uloga pripala je Ryanu Reynoldsu, kojeg smo mogli gledati u kinima u „U tuđoj koži“, prelijepoj Elizabeth Banks, koju znamo iz “Zack i Miri snimaju pornić”, Kevinu Smithu, te poznatoj Rachel Weisz i Isli Fisher.

