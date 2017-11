Glumica čiji je filmski debi trajao samo šest sekundi!

68-godišnja glumica jedna je od najiskusnijih holivudskih zvijezda.

Donosimo vam 8 manje poznatih činjenica o Sigourney Weaver:

1. Glumica je rođena 8. kolovoza 1949. u New Yorku pod imenom Susan Alexandra Weaver. Kad je imala 14 godina, odlučila je svoje ime promijeniti u Sigourney, po istoimenom liku iz romana ‘’Veliki Gatsby’’.

2. Njezin otac Sylvester L. Weaver Jr. bio je poznati producent i director NBC-ja, a majka Elizabeth Inglis talentirana glumica koja se zbog obitelji odrekla karijere.

3. Sigourney je tri godine studirala na Sveučilištu Stanford, a zatim se odlučila prebaciti na Yale gdje je studirala glumu zajedno s Meryl Streep.

4. Na Broadwayu je debitirala 1974. godine u predstavi “The Nature and Purpose of the Universe”.

5. Weaver tečno govori njemački i francuski jezik.

6. Nekoliko mjeseci provela je u Ruandi gdje je snimala BBC-jev dokumentarac “Gorillas Revisited”.

7. Na filmu je debitirala 1977. godine u kultnom filmu “Annie Hall”, redatelja Woodyja Allena, no zanimljivo je kako njezino pojavljivanje na ekranu traje čitavih šest sekundi!

8. Jedna od najboljih godina za glumicu definitivno je bila 1988. Tada je dobila uloge u čak dvama filmovima – “Gorillas in the Mist” i “Working Girl”. O njezinom velikom talentu svjedoči i činjenica da je bila nominirana za Oskara za obje navedene uloge, ušavši tako u doista birano društvo glumaca kojima je to pošlo za rukom.

Sigourney Weaver gledajte u filmu “Hladna istina” u petak u 22:10 na RTL-u.