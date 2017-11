Zvijezda serije ’Face’ veliki je zaljubljenik u fotografiju

Američki glumac i producent, najpoznatiji po ulozi Mikea Rossa u spomenutoj seriji, osim glume, ima još jednu velku strast.

36-godišnji je glumac svoju ljubav prema fotografiranju razvio odrastajući uz oca novinara.

‘’Počeo sam fotografirati još kao dječak. Fascinirala me mogućnost da jedan trenutak mogu uhvatiti i zabilježiti zauvijek. Moj je otac, novinar po zanimanju, velike trenutke pokušao opisati riječima, no ja bih to učinio pomoću kamere!’’, naglasio je Patrick.

Nakon diplome, preselio se u Los Angeles gdje je počeo zarađivati fotografirajući poznate glumce. ‘’Preživio sam nekoliko godina izrađujući portrete slavnih osoba. Čak sam uspio pokrenuti i vlastiti biznis koji mi je donio solidnu zaradu’’, prisjetio se.

Godine 2011. godine Patrick je dobio ulogu u seriji ‘’Face’’ koja će, kako se kasnije pokazalo, biti prekretnica u njegovoj karijeri. No usoprkos tome, nije zanemario fotografiranje, već je svaki svoj slobodni trenutak koristio kako bi fotografirao kolege sa seta.

O kvaliteti fotografija svjedoči i činjenica da su one najbolje prikazane na izložbi pod nazivom ‘’Iza objektiva: Intimni pogled u svijet ‘Faca’’’ u siječnju 2015. godine u New Yorku.

“Godine rada na seriji ‘Face’ pružile su mi priliku da još više učim, eksperimentiram i postanem kvalitetniji fotograf, no u isto sam vrijeme beskrajno uživao, što je možda i najvažnije od svega”, naglasio je glumac.

Adams je vrlo dobro iskoristio sve prednosti društvenih mreža pa tako svoje obožavatelje na Instagramu vrlo često uveseljava novim fotografijama, koje slobodno možemo smatrati pravim malim remek-djelima.

Patricka J. Adamsa gledajte u seriji ''Face'' od ponedjeljka do petka te nedjeljom u kasnovečernjem terminu na RTL2.