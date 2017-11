Haley Dunphy, lik iz serije 'Moderna obitelj', je biseksualka

Obožavatelji serije oduševili su se objavom popularne glumice Sarah Hyland na Twitteru.

Iako je Haley Dunphy tijekom devet sezona popularne serije "Moderna obitelj", hodala s devetoricom momaka, čini se kako bi se to uskoro moglo promijeniti.

Zvijezda Moderne obitelji, 26-godišnja glumica Sarah Hyland, na svom je Twitter profilu objavila da je njezin lik, Haley Dunphy, biseksualka.

Sve je počelo kada joj je obožavateljica serije napisala da je Haley biseksualka i tražila od Sare da to potvrdi. „Ne znam što će urednici reći? Ali, potvrđujem…”, napisala je Sarah.

I don't know what the writers would say? But I confirm. https://t.co/KfRXMvCvl8

Sljedećeg je dana napisala da je to samo dojam koji je sama stekla.

“Samo da razjasnimo, nitko mi nije rekao niti igdje u scenariju piše da je Haley biseksualna. To je samo moje mišljenje”, napisala je Hyland.

Just to clarify, I️ havent been told nor is there anything written that would indicate Haley is bisexual. That's just my personal opinion!