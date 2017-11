Glumica iz ‘Teorije velikog praska’ na crveni tepih izvela pse

Američka glumica Kaley Cuoco veliki je borac za životinjska prava.

Noćni klub Avalon Hollywood u Los Angelesu mjesto je okupljanja glumaca, pjevača i drugih popularnih osoba. Nema poznate osobe koja nije barem jednom u tom klubu prošetala crvenim tepihom.

Ovaj vikend razlog okupljanja bio je događaj koji je okupio sve zaljubljenike u životinje i borce za njihova prava. Udruga Stand Up For Pits organizirala je događaj kako bi se potaknula svijest o pitbullovima, to jest o njihovom ponašanju u okolini i kako okolina prihvaća njih.

Događaj nije propustila ni glumica Kaley Cuoco, poznatija po ulozi atraktivne plavuše Penny iz serije “Teorija velikog praska”. Na crveni tepih povela je svoja dva pitbulla. Podsjetimo, Kaley često javno istupa zalažući se za prava životinja, a koliko ih voli, govori i činjenica kako je svojoj novo osnovanoj kompaniji dala ime Norman, u čast svom psu. “Opsjednuta sam ovom psećom vrstom. Jednostavno ih volim”, rekla je glumica.

Pitbulla Normana glumica je spasila iz azila nakon što ga je udomila, a malo poslije odlučila je udomiti još dva psa, mješanku pitbulla Shirley i terijera Ruby.

