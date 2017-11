Jennifer Aniston će biti mama!

Jennifer Aniston i Justin Theroux spremni su dočekati prinovu u obitelji – otkrili su obitelji i prijateljima da konačno očekuju svoju bebu!

Prošli tjedan obitelji i prijateljima holivudski par, Jennifer Aniston i Justin Theroux otkrili su kako je njihov "posljednji pokušaj" da ostanu trudni urodio čudom koje su željno iščekivali.

"Jen i Justin bili su odlučni u svojoj misiji posljednjih nekoliko mjeseci, u pokušaju da začnu dijete do Božića", kazao je izvor blizak paru za magazin New Idea i nastavio "Ne mogu vjerovati da je njihova beba, o kojoj su toliko sanjali, konačno postala stvarnost. To je čudo! Justin je oduvijek podržavao Jen i bio odlučan slijediti njezinu volju želi li da budu roditelji ili ne. Kada je rekla da bi voljela probati posljednji put, naravno da je rekao 'da'. Još uvijek su u vrlo ranoj fazi pa je potrebno malo pričekati prije nego što sve detalje objave javnosti - ali duboko vjeruju da će sve biti u redu."

Jennifer Aniston i Justin Theroux upoznali su se 2012. na snimanju filma 'S njim i na kraj svijeta'. Dok se 46-godišnji Theroux nikada nije ženio, dvije godine starija glumica imala je težak period nakon što ju je tadašnji suprug Brad Pitt ostavio zbog Angeline Jolie. Jennifer Aniston i Justin Theroux vjenčali su se u kolovozu 2015.

