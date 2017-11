Kad ne glumi, Kiefer Sutherland pjeva country

Nadareni umjetnici često imaju više od jednog talenta, a ovaj odličan glumac jedan je od dobrih primjera.

Popularni glumac i sin još poznatijeg glumca i oca mu Donalda, 50-godišnji Kiefer Sutherland odlučio je više ne zanemarivati jedan svoj potisnuti talent i posvetio se country glazbi.

Sutherland je prošle godine izdao album prvijenac 'Down In A Hole' i do sada je objavio četiri glazbena spota. Staromodne pjesme i Sutherlandov hrapavi vokal odmah vas vode u country bar u kojem vidite glavnog aktera kako utapa tugu u viskiju pjevajući kako je njegova draga odavno otišla.

O svom albumu Kiefer je rekao "Sve ove pjesme izvučene su iz osobnih iskustava. Nekako je zadovoljavajuće kad se možete osvrnuti na vlastiti život, na dobre i loše stvari i izraziti svoje osjećaje kroz glazbu. Koliko god uživao u pisanju pjesama i snimanju istih, jako me veseli i pjevati ove pjesme publici uživo."

Kako zvuči Kiefer i kakve su mu pjesme, poslušajte u posljednjem videospotu za "Shirley Jean", objavljenom u travnju ove godine:

Kiefera Sutherlanda gledajte u akcijskom filmu „Tri mušketira“ u četvrtak u 21:40 na RTL-u.