Suprugu popularnog glumca Damiana Lewisa odlikovala britanska kraljica

Red Britanskog Carstva je viteško odlikovanje Britanske monarhije koje se dodjeljuje vojnicima i civilima za promicanje znanosti, umjetnosti, kulture, volonterski i humanitani rad te javno, vojno ili civilno djelovanje.

Britanska glumica Helen McCrory ovog je utorka u Buckinghamskoj palači od kraljice Elizabete II primila odličje Časnice Reda Britanskog Carstva (OBE). Uzbuđena zvijezda bila je u pratnji supruga, poznatog glumca Damiana Lewisa, koji je s neskrivenim ponosom promatrao kako njegova supruga preuzima takvu čast.

U intervjuu nakon svečanog događaja, Helen je ispričala kako se zahvalila kraljici što je osobno bila tu kako bi joj dodijelila odličje jer ponekad ih dodijeljuju i drugi članovi kraljevske obitelji. Bila je presretna što joj se Kraljica obratila riječima: "Znam tko si".

