Četiri životinje koje su Dreamworksu donijele ogromnu zaradu!

Lav Alex, zebra Marty, žirafa Melman i vodenkonj Gloria likovi su koji su oživjeli 2005. godine.

Prije dvanaest godina tvorci danas najpoznatijih životinja na svijetu nisu mogli ni sanjati koji uspjeh će postići.

Godine 2005. prikazan je animiran film Madagaskar i oborio sve rekorde gledanosti. Upravo zahvaljujući toj činjenici, autori ovog animiranog filma odlučili su mu dati nastavak te su 2008. godine iz svoje tvornice filmova izbacili Madagaskar 2: Bijeg u Afriku. Alex, Marty, Melman i Gloria uspješno su napustili Madagaskar, no putovanje Air Pingvinom nije ih daleko dovelo. Umjesto u New Yorku, vesela četvorka našla se u Africi. Ovaj nastavak filma pokazao se kao pun pogodak te poticaj i za treći nastavak, ujedno i onaj koji je donio najveću zaradu, i to 746 milijuna dolara.

Treći dio, Madagaskar 3: Najtraženiji u Europi premijerno je prikazan na Filmskom festival u Cannesu. Kompozitor filmske glazbe Hans Zimmer, podario je glazbu trećem dijelu i osvojio prestižnu ASCAP nagradu.

Predviđen je i četvrti nastavak, a kakav će uspjeh on polučiti, saznat ćemo iduće godine.

Animirani film”Madagaskar3: Najtraženiji u Europi” pogledajte večeras u 20 sati na RTL-u.