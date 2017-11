Romantični film koji morate pogledati!

Nikada ne zaboraviš kada ti prvi put slome srce.

Sedamnaestogodišnja Veronica Miller (Miley Cyrus) jednako je buntovna danas kao i onog dana prije tri godine kada su se njezini roditelji razveli, a otac Steve (Greg Kinnear) odselio u Sjevernu Karolinu. Veronica je nekoć pod vodstvom oca, profesora klavira, bila pravi svirački virtuoz, talentirana djevojka koja je puno obećavala u glazbenom svijetu. S ocem nije razgovarala niti je za klavir sjela od dana kada ju je napustio. Steve je dobio priliku ponovno se zbližiti s kćerkom kada je majka Kim (Kelly Preston), zajedno s mlađim bratom Jonahom (Bobby Coleman) pošalje ocu na ljetovanje. Od prvog dana s ocem, Veronica je mrgodna i prkosi svima oko sebe, pa čak i zgodnom Willu Blakeleeu (Liam Hemsworth). via GIPHY

Prema romanu Nicholasa Sparksa „The Last Song“, Julie Anne Robinson, koja je inače veteranka na TV-u i u kazalištu, snimila je svoj prvi dugometražni film, u kojem glavnu ulogu tumači Miley Cyrus, koja se proslavila u ulozi Hannah Montane. Nakon uspješnog filma i serije, Disney je odlučio Miley Cyrus približiti odraslijoj publici, a Miley je sama izrazila želju snimiti film poput „Walk to Remember“, koji je osmišljen, pogađate, prema istoimenom romanu Nicholasa Sparkasa te koji je pomogao mladoj teen zvijezdi Mandy Moore, poput Cyrus, da ostvari uspješnu filmsku karijeru. U ostalim ulogama našli su se Liam Hemsworth, kojeg ćemo prepoznati iz „Igre gladi“, kao Galea Hawthornea, iskusni i poznati Greg Kinner („As Good As It Gets“, „Ghost Town“, „Little Miss Sunshine) te Kelly Preston.

