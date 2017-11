Što kada vam se sviđa djevojka najboljeg prijatelja?

Ljubav te može natjerati da učiniš nevjerojatne stvari.

Dustin (Jason Biggs) je zaljubljen u svoju kolegicu Alexis (Kate Hudson), no ona ne osjeća isto prema njemu i želi da ostanu prijatelji. Dustinu ne preostane drugo nego unajmiti cimera Tanka (Dane Cook) kako bi mu pomogao osvojiti Alexis. Naime, Tank se bavi poslićem koji pomaže nesretnim momcima da ponovno osvoje svoje bivše djevojke. Njegova je taktika da djevojke izvede na spoj iz pakla kako bi im pokazao da je ono što su imale ranije puno bolje od opcija koje se sada nude. Pa tako Tank izvede Alexis, ali se ona i nakon katasrofalnog spoja želi nastaviti viđati s njim.

Redateljski prvijenac Howarda Deutcha iz 1986. danas je kultna komedija „Pretty in Pink“. Deutch se ubrzo potvrdio s „The Great Outdoors“, dok će nešto mlađi gledatelji prepoznati njegove recentnije naslove, kao što su „Zamjene“, „Grumpier Old Men“ ili „Povratak ubojice mekog srca“. Simpatična „Djevojka mog srca“ zadnja je komedija koju je Deutch snimio za velika platna, u kojoj su glavne uloge ponijeli Kate Hudson („Korak do slave“, „Rat među nevjestama“, „Kako izgubiti dečka u 10 dana“), Jason Biggs, kojeg se svi sjećamo iz „Američke pite“ te Dane Cook, kojeg smo imali prilike gledati u „Zaposleniku mjeseca“.

Film "Djevojka mog prijatelja", ne propustite pogledati u 22:10 sati, na RTL-u!