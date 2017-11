Sve što niste znali o kultnom filmu ‘Prljavi ples’

Romantični film o iznenadnoj ljubavi između plesača Johnnyja Castlea i tinejdžerice Frances 'Baby' Houseman, koje su utjelovili Patrick Swayze i Jennifer Grey, ove godine slavi 30 godina!

1. Prljavi ples premijerno je prikazan 17. kolovoza 1987. godine u New Yorku.

2. Za ulogu Baby natjecale su se Sarah Jessica Parker i Sharon Stone. Ulogu Johnnyja želio je i Billy Zane, ali ipak je ponuđena Valu Kilmeru. On ju je odbio pa je na kraju njegovo mjesto zauzeo Patrick.

3. Scene u jezeru snimane su po velikoj hladnoći. Sve scene u vodi odrađene su tijekom listopada, a temperature su se već spustile oko nule. Patrick i Jennifer stalno su drhtali i ni jedna scena nije snimljena iz blizine kako se ne bi vidjela njihova usta plava od hladnoće. Kako bi se stvorio privid ljeta, lišće na livadi u pozadini sprejem je obojano u zelenu boju.

4. Pjesma ‘She’s Like The Wind’ napisana je za potrebe filma ‘Grandview U.S.A.’, ali s obzirom na to da je oni nisu iskoristili, pronašla je svoje mjesto kao soundtrack ‘Prljavog plesa’.

5. Jennifer Grey bila je 10 godina starija od Baby koju je glumila. Na audiciji je dobila 5 minuta da dokaže kako može glumiti 16-godišnjakinju.

