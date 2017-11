Nova sezona 'Teorije velikog praska' kreće danas na RTL2!

Uz omiljeni sitcom smijemo se već čitavo desetljeće, a tako dugim vijekom trajanja i ogromnom popularnošću koja ne pada mogu se pohvaliti samo najveći!

Donosimo vam 6 malih tajni sa seta koje seriju čine toliko posebnom i zbog kojih ćete Sheldona, Penny i ostatak družine voljeti još više!

1. Bliski prijatelji

Poznato je kako se glumačka ekipa druži i izvan seta, a tijekom deset godina postali su vrlo bliski prijatelji. Svaki dan na setu prepun je smijeha i dosjetki uz koje je teško ostati ozbiljan pa snimanja, koja ponekad traju i po 15 sati, svi lakše izdrže.

2. Dobra suradnja s autorima serije

Glumci su nekoliko puta izjavili da im autori serije dopuštaju unošenje promjena u scenarij, a gotovo u svakoj epizodi pomalo i improviziraju. No čak i kad dođe do nesuglasica, uvijek nađu kompromis. To je, kako kažu, jedini način da ovako veliki tim ljudi uspješno funkcionira.

3. Publika u studiju

'Teorija velikog praska' jedna je od rijetkih serija koja se još uvijek snima pred publikom uživo. Ekipa naglašava kako publika izvrsno surađuje i reagira na njihove šale, a smijeh u studiju ponekad je toliko dug da ga u montaži moraju skratiti.

4. Nepoznat scenarij

Poznato je kako ni sami glumci ne znaju što će se dogoditi na kraju sezone! Naime, autori im šalju scenarij za svaku epizodu posebno, a zatim imaju nekoliko dana do snimanja da ga nauče.

5. Iskrene reakcije

Kaley Cuoco u jednom je intervjuu priznala kako kako su reakcije glumaca na setu stvarne i neuvježbane, a to je danas zbilja rijetkost jer velik broj producenata humorističnih serija ne dopušta svojim glumcima da tijekom snimanja reagiraju na vlastite šale. '‘Tijekom cijele serije iskreno se i od srca smijemo i to je ono što volim kod ove ekipe, činjenicu da je sve nenamješteno i iskreno, toga nema u scenariju'’, ističe.

Sigurni smo da nas i u novoj sezoni očekuju brojni zapleti, ali prije svega hrpa vrhunskih štreberskih dosjetki, iskrene reakcije i još više smijeha.

