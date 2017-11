Pet najsmješnijih scena iz popularne serije ‘Moderna obitelj’

Već osam godina za redom jedna od najpopularnijih serija svijeta nasmijava gledatelje pred televizijskim ekranima. Donosimo vam pet najsmješnijih scena iz serije “Moderna obitelj”.

Otkad je 2009. godine krenula s emitiranjem jedna od najpoznatijih humorističnih američkih serija i njena glumačka ekipa osvojila je srca nacije.

1. Phil Dunphy je brižan otac, nježan muž, odličan prijatelj, samosvjestan i zreo muškarac, nepresušan izvor mudrosti. U ove karakteristike povjerovat će svatko tko nikada nije pogledao barem jednu epizodu. Phil je zaboravan, nespretan i sve što isplanira, na neki način uvijek uspije zeznuti. Nema epizode u kojoj Phil sa svojim izjavama i postupcima nije glavna zvijezda, a definitvno jedna od najzapaženijih scena jest ona u kojoj se vraća u srednjoškolske dane i izvodi legendarni ples.

2. Mitchell je baš kao i njegova sestra Claire, organiziran i racionalan. Jako je radišan i brine o svojoj obitelji. Bez pogovora obavit će svaki posao, a ponekad i on jednostvano ‘pukne’, baš kao i u ovoj sceni kada bježi s dosadnog uredskog Halloween partyja. Baš se uživio u lik Spidermana. 3. Cameron je čista suprotnost svog partnera Mitchella. Drama i prpošnost njegove su glavne osobine. Opsjednut je stvaranjem velikih predstava u svakodnevnim životnim trenucima. Cameron Tucker voli uživati u finom vinu, a simpatična scena u kojoj to ne krije, nasmijat će vas do suza.

4. Jay Pritchett i njegova mlada supruga Gloria svojim ljubavnim zavrzlamama podsjetit će vas na svakodnevne probleme s kojima se susrećete u vezi. Jay je poduzetni muškarac koji skriva emocije, a osim njih, rado bi sakrio i godine. Gloria je njegova predivna, vatrena, mlada žena iz Kolumbije koja muku muči s engleskim jezikom. Iako glumi nedodirljivog, Jaya jako muči činjenica da uz sebe ima mladu zgodnu suprugu iako Gloria za to nimalo ne mari već ga volim svim srcem. Scena kad je Gloria odlučila sebe poružniti i postarati da njezinom suprugu bude lakše, svima je ostala u dubokom sjećanju. 5. Lilly je djevojčica koju su posvojili Mitchell i Cameron. Još dok je bila beba divili su se njezinoj inteligenciji i jednostavno, za njih ona je bila najbolja u svemu. Ipak, Lilly je odrasla a scena kada šokira svoje tate zaista je impresivna. Sigurni smo da se tome nisu nadali. Dok je djevojčica učila, Mitch i Cameron htjeli su s njom obaviti razgovor. Upitali su ju imali li vremena, a ona im je odgovorila da ovisi o čemu se radi. Kad su joj rekli da je došao red za jedan roditeljski razgovor, Lilly je istu sekundu shvatila da je pretpana školskim obavezama. Iznenađujuća scena koja je nasmijala mnoge.

