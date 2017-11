I Anđelka je bila na plastičnoj operaciji!

Glumica Anđelka Prpić otkrila je da podržava korektivne operacije ako to dame i gospodu čini sretnima i zadovoljnijima, a onda ispričala što je ona operirala.

U nedavnom intervjuu na pitanje novinara je li i njoj vrijeme za korekciju botoksom, Anđelka je komentirala: „Pa, rano je... Bože, što je s tobom... (smijeh) Nemam ništa protiv i apsolutno ne znam kakva ću biti za 10-ak godina, vidjet ćemo se pa ćemo pričati na tu temu! (smijeh) Ali, ljudi trebaju raditi ono što ih čini sretnima. Ja volim to gledati sa strane i divim se kad netko to radi s mjerom, kad nekome to lijepo stoji. Ali, ja sam se jedva navikla na svoje operirane uši, a kamoli na nešto drugo“, rekla je Anđelka Prpić, priznavši da je imala zahvat.

