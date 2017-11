Nitko nije vjerovao u uspjeh filma 'Prljavi ples'!

Jedan od najpopularnijih filmova 80-ih ove godine obilježava 30. godišnjicu!

No čak ni zvijezde poput Patricka Swayzea i Jennifer Grey, koje je film proslavio, isprva nisu baš bile uvjerene u njegov uspjeh.

Redatelj Emile Ardolino raspolagao je budžetom od samo 6 milijuna dolara, a život glumaca na setu nije bio nimalo glamurozan. Umjesto pravog seta, velik dio filma sniman je u neprimjerenim kabinama i kampu u Sjevernoj Karolini.

Patricku Swayzeu navodno se nije svidio čak ni naslov filma! Jednom je prilikom izjavio da ga naziv ''Prljavi ples'' asocira na pornofilm i da vjeruje kako se ni gledateljima neće svidjeti, a Ardolinu je predložio da bi naziv trebao promijeniti u ''I Was A Teenage Mambo Queen''. Redatelj je prijedlog odbio iako u tom trenutku nije imao bolji naslov.

Glumica Jane Brucker, koja je utjelovila lik Lise, starije sestre protagonistice Baby, izjavila je kako je budžet bio toliko nizak da je sama morala smisliti pjesmu koju je otpjevala u sceni koja prikazuje talent show. Srećom, zadržala je sva autorska prava na prepoznatljivu ''The Hula Song'', a ona joj je kasnije donijela više novca nego što je zaradila glumeći u filmu!

''Svi smo sumnjali u uspjeh filma. Nismo ni u snu mogli pomisliti da će postati blockbuster. A tema je bio ples! Na stotine je sličnih filmova već bilo snimljeno'', prisjetila se Jane.

''Prljavi ples'' bio je premijerno prikazan 24. kolovoza 1987. godine, a uslijedio je planetarni uspjeh i 213 milijuna dolara zarađenih na kino-blagajnama. Film je osvojio i Oskara za kultni soundtrack ''I’ve Had The Time of My Life'', a i danas, 30 godina nakon nastanka, plesne su točke iz filma inspiracija mnogim umjetnicima.

