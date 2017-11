Romantični film koji će vas oduševiti!

Ovaj klasičan film iz osamdesetih dobio je Oscara i Zlatni globus za najbolju glazbu 1989. godine. Film je također nominiran za Grammyja i Zlatni globus 1988. godine. Inicijativno niskobudžetni projekt film se pretvorio u blockbuster te je poharao kina i postao veliki videohit, prvi koji se prodao u više od milijun kopija.

Ljeto 1963.godine, sedamnaestogodišnja Frances (Jennifer Grey) sa svojom imućnom obitelji odmara u ljetovalištu Catskill u planinama. Njezin otac Jake (Jerry Orbach), osobni je doktor i prijatelj Maxa Kellermana (Jack Weston), vlasnika ljetovališta. Vrlo brzo Frances se zaljubi u plesnog instruktora (Patrick Swayze) Johnnyja Castelea te dozna da se u ljetovalištu u tajnosti, u kasnim satima, pleše tzv. prljavi ples.

Inicijativno niskobudžetni projekt, „Prljavi ples“ se pretvorio u blockbuster te je poharao kina i postao veliki videohit, prvi koji se prodao u više od milijun kopija. U srži romatični film za starije tinejdžere, slavu može zahvaliti kemiji između Patricka Swayzeja i Jennifer Grey te njihovog zavodljivog i energičnog plesa. Drugi razlog je svakako odabrana glazbena podloga i ogromni hit „I've had the time of my life“, koji sažima zapravo čitavu radnju filma te je bio nagrađen i najboljom pjesmom na Zlatnim globusima 1988. Uz brojne filmske nominacije, izdvojit ćemo osvojeni Oscar za izvedbu koju su dobili Swayze i Grey, i tako ovaj film čvrsto uvrstili među kultna ili barem nezaobilazna ostvarenja jedne generacija odrasle u 80-ima.

