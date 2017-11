Sve što niste znali o legendarnom Geneu Hackmanu

Dvostruki dobitnik Oscara rođen je 1930. godine u San Bernardinu, u Kaliforniji. Roditelji su mu se razveli još dok je bio dijete, a on je živio u Danvilleu s bakom Beatrice Gray.

Sa 16 godina pridužio se marincima, u čijoj službi je bio tri godine. Kasnije se preselio u New York i počeo studirati televiziju i novinarstvo na Sveučilištu Illinois. U svojim 30-ima odlučio se za glumu te je započeo raditi u kazalištu u Pasadeni. Tamo je upoznao Dustina Hoffmana. Međutim, tada još nitko nije prepoznao njegov talent te se on vraća u New York i radi kao vratar. Jednostavno nitko nije vjerovao u njega i smatrali su da neće uspjeti, ali Gene se nije predao.

Počeo je glumiti u nekoliko manjih brodvejskih predstava. Njegov prvi film bio je Lillith iz 1964. godine, a nastupom u krimi klasiku Bonnie i Clyde bio je po prvi put nominiran za Oscara za najboljeg sporednog glumca 1967. godine. Tri godine kasnije ponovno je nominiran za istu nagradu, ovaj put za film Nikad nisam pjevao svom ocu, gdje je nastupio zajedno s Melvynom Douglasom i Estelle Parsons. Godine 1971. osvojio je nagradu za najboljeg glumca za nezaboravnu izvedbu u "Francuskoj vezi" u ulozi Popeyea Dolyea.

To je bila velika prekretnica u njegovom životu te je od tada dobivao najbolje holivudske uloge u filmovima kao što su Posejdonova avantura, Prisluškivanje, Brzi i mrtvi, Superman i ostali.

Legendarnog Genea Hackmana gledajte na RTL-u u filmu “Iza neprijateljskih linija” sutra u 23:05!