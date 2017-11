Neka sila bude s vama!

Jeste li spremni za prvu epizodu najveće svemirske avanture?

Zlo se nadvilo nad Galaktičku Republiku. Trgovačka Federacija želi povećati svoje pristojbe prema planetu Naboo, no na čelu s kraljicom Amidlaom (Natalie Portman), Naboo ne želi pokleknuti pred ucjenama pa je Trgovačka Federacija blokira, sa skrivenim planom da kasnije izvrši invaziju. Kancelar Galatičke Republike Valorum (Terence Stamp) šalje jedi vitezove Qui-Gon Jinna (Liam Neeson) i njegovog učenika Obi-Wan Kenobija (Ewan McGregor) da pregovaraju s potpredsjednikom Trgovačke Federacije Nuteom Gunrayom (Silas Carson), no jediji ne slute zamku. Dart Sidious, Sith Lord, naredi ubojstvo jedija i pošalje vojsku droida da okupiraju planet Naboo. U posljednji tren jediji pobjegnu i sakriju se na Naboo, gdje im pomoć pruži Jar Jar Binks (Ahmed Best). Jediji se uspiju probiti do palače u kojoj je Amidela zatočena, oslobađaju je te svi bježe s Nabooa, u namjeri da potraže pomoć u borbi protiv Trgovačke Federacije.

Najveća fantastična epska saga svih vremena, koja se događa u dalekoj galaktici, 16 godina od posljednjeg dijela dobila je nastavak koji gotovo nitko nije očekivao, a kojemu su se svi nadali. Naravno, radi se o Ratovima Zvijezda – "Nova nada", "Imperij uzvraća udarac" i "Povratak jedija", a novi nastavak “Fantomska prijetnja” tj. prequel vodi nas u događaje 32 godina prije prvog “Nova nada“, te je bio prvi od tri prequela. Ponovno u rukama autora, producenta i redatelja George Lucasa, priča je oživjela u rolama velikih glumaca današnjice - Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, zaradivši 924,4 milijuna dolara u svijetu. Kao što smo svi očekivali, uz veći budžet od prijašnjih, u novom digitalnom vremenu i efektima nedostupnim ranije, film je veći, grandiozniji, kako se obično kaže - vizualni spektakl, dotjeran do svake sitnice, akcijske scene i glumačke izvedbe savršene, dok priča dobiva novu dimenziju, u filmu koji je Lucas želio da režiraju Robert Zemeckis ili Steven Spielberg, no obojica su ga uvjerili da bi on trebao oživjeti svoj bezvremenski klasik.

Film ''Ratovi zvijezda I: Fantomska prijetnja'' čeka vas večeras od 20 sati na RTL-u.