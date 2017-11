Film koji je spojio Sylvestera Stallonea i Arnolda Schwarzeneggera

Kada je sloboda jedini cilj, sva sredstva su dopuštena!

Ray Breslin (Sylvester Stallone) vlasnik je kompanije Breslin-Clark koja se bavi testiranjem zaštite zatvora s najvećem stupnjem sigurnosti. Breslin život provodi u zatvorima proučavajući sustav, ponašanje čuvara te pronalazeći slabe strane u sigurnosti. Njegov cilj je onemogućiti zatvorenicima koji jednom dospiju u zatvor da iz njega ikada pobjegnu. No Breslinov posao ima osobnu pozadinu: nekoć je bio tužitelj koji je iza rešetaka smjestio kriminalca, koji je uspio pobjeći te iz osvete ubiti njegovu suprugu i dijete. Breslinu i njegovom partneru Lesteru Clarku (Vincent D'Onofrio) CIA ponudi milijunski posao, koji se sastoji u testiranju jednog zatvora maksimalne sigurnosti. Iako protiv njegovih principa, Breslin pristane na posao te pod krinkom terorista biti proveden u zatvor. No plan prođe po zlu kada mu iz ruke bude uklonjen mikročip za lociranje, a on je drogiran i sproveden u zatvor. Bresklin se budi u ćeliji ograđenoj staklom za svih strana, u njemu nepoznatom zatvoru te bez nade da će ga prijatelji pronaći.

U režiji Mikaela Håfströma, najpoznatijeg po izvrsnom „Ondskan (Evil)“, „Plan za bijeg“, koji je spojio dvije velike akcijske zvijezde Sylvestera Stallonea i Arnolda Schwarzeneggera, zanimljivo bio je veći hit izvan domicilne Amerike, skupivši dvostruko više na teritoriju Azije i Europe (50 milijuna dolara), dok se sveukupni svjetski utržak popeo na vrtoglavih 138 milijuna dolara. Opet zajedno nakon „The Expandables“, bok uz bok, iskusni Stallone i Schwarzenegger pod vodstvom Mikaela Håfströma, znali su kako postepeno podizati napetost do konačnog raspleta te, iako najveći, nisu i jedini razlog gledanju ovog filma novijeg datuma. Vincent D'Onofrio, Sam Neill, Amy Ryan, svi od reda briljantni glumci dali su svoj doprinos filmu, koji je, ako volite akciju i triler, savršen izbor za vas.

