Zdravko Mamić: Bog je ženi namijenio ulogu majke, a muškarcu da bude hranitelj obitelji!

Nedeljna kava kod Doris okupila je poznate očeve koji su pokazali kako se snalaze s pelenama, bočicama i uspavankama ali i otkrila tko su i čime se bave influenceri!

Još jedna kava kod Doris, ovu nedjelju prošla je u ugodnom raspoloženju sa zanimljivih gostima. Tema ove kave bili su moderni očevi i njihov doprinos u odgoju djece. Pored dva oca 21. stoljeća, našao se onaj jedan old school otac, Zdravko Mamić.

„Nažalost ja sam tata koji je radio od jutra do sutra. Odlazio sam u sedam sati ujutro, vraćao se u deset navečer. Viđao sam se s djevojčicama samo prije spavanja i nedjeljom na obiteljskom ručku“, komentirao je savjetnik Dinama Zdravko Mamić. Za razliku od njega postoje očevi koji svojim suprugama uskaču u svakodnevnim brigama i obavezama oko djece. Glumac Amar Bukvić vodi brigu o svom sinu, isto kao suprug voditeljice Doris.

Za razliku od Zdravka oboje su prisustvovali porodu. „Žena me je probudila u četiri ujutro i rekla kako misli da će roditi. S obzirom na to da sam dalmatinac jako teško mi je to palo i kad smo došli u bolnicu mene je uhvatila glad. Otišao sam u najbliži restoran i naručio biftek, kad odjednom zovu me doktori i pitaju gdje sam, mali samo što nije izašao van. Taj tren sam pomislio, joj pa što ne može još malo pričekati“, kroz smijeh je ispričao Boris Rogoznica njegov doživljaj s poroda. Divljenje modernim tatama Zdravko jednostavno nije mogao sakriti te je rekao: „Momci vi ste veličanstveni. Ja ne znam ni osigurač u kući promijeniti, a kamoli pelenu. Uvjeren sam da je prikladnije da mama bude s djetetom, a muž da radi. Bog je namijenio ženi ulogu majke, a muškarcu ulogu hranitelja obitelji. Tako sam ja odgojen, praksa je pokazala da je tako bolje, ali nužda ne pita“.

Također je dodao kako je sretan jer je on dovoljno mogao zaraditi i omogućiti svojoj ženi da bude s djecom, ali sa suzama u očima je priznao da je upravo zbog posla propustio dio njihova djetinjstva.

Tema o modernim očevima završila je s probavanjem mlijeka iz dječje bočice, te pjevanjem omiljene Zdravkove pjesme, s obzirom na to da uspavanke nisu njegova specijalnost.

Drugi dio u talk showu bio je rezerviran za novostvoreno zanimanje, influenceri. Gosti na ovu temu bila je blogerica Sonja Kovač, najmlađi hrvatski food bloger Marko Josipović i glumac Filip Juričić.

Dok Sonja i Marko od ove profesije zarađuju, Filip nema profil niti na jednoj društvenoj mreži.

„Bloggingom se bavim dvije godine. Na svoj blog u prosjeku potrošim 13 sati dnevno. Pišem ga na dva jezika, dva do tri puta tjedno. Od tog posla da se lijepo živjeti. Svatko treba probati, ali nije nimalo lako“, rekla je Sonja Kovač.

Lagano uz kavu, najmlađi bloger Marko u studio je donesao tortu koju je sam napravio. On je svoju ljubav pronašao u slasticama, te upravo iz toga razvila se ideja za blogom i promoviranjem svog talenta na raznim društvenim mrežama.

Dok su guštali uz torbu, Doris je nagovorila Sonju Kovač da zajedno skinu šminku, jer smatra kako većina na Instagramu pokazuje samo uljepšane slike. Sonja je bez problema uhvatila se maramica i krenula skidati šminku te dodala: „Ljudi trebaju shvatiti da Instagram nije stvaran život. Iza svake te fotografije stoji puno truda i rada, toga ljudi trebaju biti svjesni. Meni nije problem slikati se bez šminke i to objaviti“.

Sonja i Marko zarađuju uz pomoć virtualnog svijeta, a Filip Jurčić ga izbjegava. „Ne sviđaju mi se društvene mreže jer smatram da zbof njih informacije poprimaju drugačiji oblik i značenje“, rekao je glumac i dodao kako mu lažni profili nisu smetali sve dok nisu počeli zadirati u njegov privatan život.

